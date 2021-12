Grâce aux technologies de pointe et aux innovations d’aujourd’hui, nous avons accès aux soins de santé les plus avancés. En effet, l’événement qu’il ne fallait pas rater fin octobre était l’Epicenter Health & MedTech Innovation Days, en Suède.

Epicenter est la première Maison de l’innovation numérique de Stockholm. À Epicenter, les membres sont invités à innover aux côtés des entreprises numériques ; les entrepreneurs et les entreprises se rencontrent pour collaborer, apprendre et développer leurs activités.

Pendant une semaine entière, l’Epicenter Stockholm s’est transformé en un univers de santé numérique où les gens ont pu tester, sentir, découvrir et apprendre les dernières nouveautés en matière de santé et de technologies médicales et comment la technologie crée un changement de paradigme dans le système de santé mondial.

Les sujets abordés étaient :

– LE BIOHACKING : Améliorer le corps et l’esprit humains.

– L’ÉVOLUTION DU CORPS : Comment changeons-nous notre façon de bouger et de prendre soin de notre corps à l’ère du numérique ?

– L’ESSOR DE LA FEMTECH : Quelles sont les promesses des technologies pour la santé des femmes ?

– LA SANTÉ INTELLIGENTE : Comment la technologie transforme la médecine et le secteur de la santé.

“À l’Epicenter, nous avons constaté à plusieurs reprises par le passé comment de nouvelles innovations sont créées en réunissant sous un même toit les individus et les entreprises les plus dynamiques d’un secteur. En faisant cela avec le secteur de la santé, nous espérons voir naître de nouvelles idées et de nouveaux projets qui auront un réel impact sur notre société”, a déclaré Patrick Mesterton, PDG d’Epicenter.

Mais un événement en particulier a fait le buzz. En Suède, les gens s’implantent maintenant (dans leur main ou n’importe où ailleurs sous la peau) des puces pour le vaccin Covid et les internautes sont terrifiés.

« Lorsque vous voyagez, il est important d’avoir votre preuve de vaccination contre le covid à portée de main – à Epicenter, nous la conservons sous la peau. »

« Obtenez votre certificat Covid dans une puce implantée dans votre main ou ailleurs sous votre peau. L’insertion dans le corps de puces contenant différents types d’informations devient de plus en plus populaire en Suède (IoB) et maintenant vous pouvez également intégrer votre certificat Covid dans la micropuce », a rapporté le quotidien suédois, Aftonbladet.

