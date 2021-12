Qu’est-ce que la biologie synthétique ?

Biologie synthétique (SynBio)

La biologie synthétique (SynBio) a été définie comme la conception et l’ingénierie des éléments biologiques, des nouveaux dispositifs et systèmes, ainsi que la reconception des systèmes biologiques naturels existants (UK Synthetic Biology Roadmap ).

Cependant, la biologie synthétique a des significations différentes selon la personne à laquelle on s’adresse (Endy, D. (2005). Foundations for engineering biology. Nature, 438(7067), 449-453 ) :

– Pour les biologistes, la construction d’un système biologique synthétique est un moyen direct et convaincant de démontrer que vous comprenez le système.

– Pour les chimistes, la biologie synthétique est une extension de la chimie synthétique et de la fabrication ascendante de nouveaux matériaux, médicaments, carburants, etc.

– Pour les ingénieurs, la biologie est un nouveau support de la créativité humaine qui est actuellement en cours de normalisation et de caractérisation nécessaires à la conception rationnelle de nouvelles technologies.

Pour les non-initiés, la vidéo ci-dessous donne une bonne description des principes généraux impliqués :

Il faut s’attendre à voir (et à entendre) de plus en plus de choses à ce sujet, car le WEF a créé son propre Global Future Council sur la biologie synthétique. Rêve-t-il d’un homme nouveau, d’un homme sur-mesure ?

La prochaine étape consiste à la création d’un génome humain synthétique – The Genome Project–Write. Les scientifiques travaillent pour créer de l’ADN humain synthétique. Les scientifiques ciblent 2026 pour le premier génome synthétique. Ces articles ont été publiés en 2016 mais sont toujours d’actualité.

Documentaire de Arte sur la biologie synthétique (2012, français). La Biologie Synthétique : Fabriquer le vivant. « Anatomie d’une nouvelle révolution scientifique : la biologie de synthèse, qui doit permettre à l’homme de créer la vie à partir de séquences d’ADN synthétiques ».

Les spécialistes sont unanimes : la biologie connaît une révolution aussi décisive que la découverte de l’ADN ou le séquençage complet du génome humain. La biologie de synthèse doit permettre à moyen terme à l’homme de se faire démiurge, pour écrire des séquences partielles ou entières d’ADN – et donc créer ainsi artificiellement la vie. Une perspective tellement nouvelle qu’elle suscite des vocations en dehors des laboratoires eux-mêmes. Dans de simples garages ou des hangars, les “biohackers” sont aujourd’hui capables d’assembler des séquences d’ADN synthétiques (via des DNA cassettes ou biobricks disponibles sur Internet). Peut-être donneront-ils vie à de nouvelles cellules, voire à des organismes entiers. Certains experts posent la question sans détour : l’homme va-t-il, pour la première fois, prendre la main sur l’évolution naturelle des espèces ? Et si oui, quelles seront les conséquences pour les écosystèmes les plus fragiles, et l’équilibre des espèces vivantes ?

De nombreux acteurs, dont les plus gros laboratoires, investissent en tout cas dans la biologie de synthèse, jusqu’à Bill Gates, qui finance un programme colossal contre la malaria reposant sur elle. C’est cette révolution en marche que ce film souhaite montrer pour la première fois, en partant à la rencontre de ceux qui la portent.

