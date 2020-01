Les plans d’Elon Musk pour coloniser Mars d’ici 2050

Dans une série de tweets, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a révélé de nouveaux détails sur ses plans pour coloniser Mars. En théorie, 1 000 vaisseaux pourraient envoyer « près de 100 000 personnes par synchronisation orbitale Terre-Mars », a tweeté Musk. « C’est le but », a-t-il ajouté.

Building 100 Starships/year gets to 1000 in 10 years or 100 megatons/year or maybe around 100k people per Earth-Mars orbital sync

— Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2020