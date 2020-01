Les cryptomonnaies-or privées, une alternative d’avenir ?

Des initiatives de monnaies virtuelles basées sur l’or émergent partout, mais restent au stade d’amorçage. L’idée est néanmoins intéressante. Par exemple, l’institution monétaire officielle australienne Perth Mint a annoncé lancer une cryptomonnaie basée sur l’or et s’appuyant sur la technologie blockchain. L’entreprise américaine Emergent Technology Holdings développe sa cryptomonnaie indexée sur l’or, le G-coin, via sa filiale suisse. La société de service financier émirati OneGram a fait de même en y ajoutant un attribut Shariah-Compliant (compatible avec la finance islamique). Il existe encore de nombreux projets similaires : le Golden Currency et le Digix à Singapour, le GoldVein et le GoldMineCoin en Russie, le KaratGold en Allemagne, le Sudan Gold Coin à Dubaï… Il s’agit en fait de la deuxième vague de monnaies digitales basées sur l’or, reste donc à voir si ces programmes aboutiront. En 1995, le E-Gold émergeait déjà, et au début des années 2000, d’autres initiatives de monnaies basées sur l’or s’étaient développées sous les noms e-Bullion, BitGold, GoldMoney ou encore OSGold. Je parlerai probablement plus précisément du sujet des crypto-or à l’avenir.

À côté de cela, il y a le cas emblématique de Facebook. L’annonce en grande pompe de la cryptomonnaie Libra (qui signifie « libre » en latin) par l’entreprise de la Silicon Valley n’a que peu d’intérêt sur le papier, en tout cas pour le moment. Facebook s’est senti poussé des ailes en annonçant ce projet au mauvais moment, alors qu’il était déjà dans le viseur des autorités américaines. Les instances de régulation et les gouvernements du monde refusent unanimement de laisser la société marcher sur les plates bandes de l’oligopole bancaire avec sa nouvelle monnaie. Les Européens ont mis leur véto sur Libra dans leurs juridictions et la monnaie privée pourrait même être totalement interdite. Le cadre juridique de mise en place de Libra va donc être très difficile à fixer.

Le Libra a un fonctionnement calqué sur le DTS dans son mécanisme de panier de monnaies. Il est adossé au dollar américain (50 %), à l’euro (18 %), au yen (14 %), à la livre sterling (11 %) et au dollar de Singapour (7 %). C’est donc un « stable coin », c’est-à-dire une cryptomonnaie dont le cours est indexé sur celui d’actif(s) de confiance. La devise chinoise yuan/renminbi, appartenant tout de même à la deuxième économie mondiale, a néanmoins été exfiltrée du projet. Ceci permit à Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, de respirer entre deux interrogatoires devant le Congrès américain qui le sommait d’expliquer son projet de cryptomonnaie mondiale, en plus du profilage de ses utilisateurs et de la non-censure des « fake news » faites sur ses réseaux sociaux. En somme, Libra est plus un service de paiement qu’autre chose et n’a aucun avenir dans l’immédiat. Elle sera sûrement mise de côté le temps de consolider l’offre et que les affaires de Facebook se tassent.

Certains ont ou ont eu beaucoup d’espoirs sur le bitcoin en tant que monnaie mondiale « libre », mais cela ne tient pas non plus sachant que seul 1,3 % des transactions passées sur le réseau bitcoin international sont des échanges marchands. Ce qui signifie que tout le reste se cantonne à de la spéculation financière. De plus, une étude du Crédit Suisse établit que 97 % des bitcoins sont détenus par 4 % des utilisateurs. Il est plausible de penser que ce monopole permettrait de contrôler le bitcoin et de manipuler son cours en cas de concertation de ces 4 % de propriétaires.

La cryptomonnaie universelle de demain devra être indexée sur des actifs physiques de référence comme l’or et l’argent métal. Ceci permettra non seulement de stabiliser sa valeur, mais également pour pouvoir la convertir en des actifs de référence universellement reconnus.

Franck Pengam

