Ils pourraient déterrer le corps du PDG QuadrigaCX pour voir s’il est vraiment mort

Gerald Cotten, 30 ans, PDG de QuadrigaCX, une société d’échange de devises cryptographiques basée à Vancouver, est décédé à la fin de 2018 – emportant dans sa tombe les mots de passe d’une valeur d’environ 137 millions de dollars et appartenant à 115 000 utilisateurs de QuadrigaCX.

L’incident a déclenché de nombreuses théories de conspiration : le PDG a-t-il simulé sa propre mort et s’est-il enfui avec l’argent ? Maintenant, il semble que le volet pourrait conduire à déterrer le corps de Cotten pour vérifier s’il est vraiment mort.

Selon un rapport alarmant de 70 pages publié en juin par un contrôleur des faillites canadien nommé par le tribunal, Cotten a détourné l’argent de ses clients vers de faux comptes, ses propres comptes et ceux de son épouse.

Aujourd’hui, une équipe de représentants légaux de ceux dont l’argent a disparu avec la mort de Cotten a envoyé une lettre à la Gendarmerie royale du Canada pour demander une exhumation et une autopsie post-mortem « afin de confirmer son identité et la cause du décès », rapporte la BBC.

Après le rapport de juin, les débats « mettent encore plus en évidence le besoin de certitude quant à la question de savoir si M. Cotten est effectivement décédé », peut-on lire dans cette lettre, telle que citée par la BBC.

La situation était un énorme gâchis avant même la mort de Cotten. Le rapport de juin indiquait que les enquêteurs n’avaient trouvé aucun dossier financier de QuadrigaCX au cours des dernières années, écrivant que « Quadriga ne semble pas avoir tenu un grand livre général ou des registres comptables traditionnels depuis au moins 2016 ».

BBC

Ajouter au recueil d’expressions Pas de liste de mots pour Anglais -> Français… Créer une nouvelle liste de mots…

Copier