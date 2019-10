Volvo publiera des données financières des camions autonomes à partir de 2020

Volvo est en train de mettre en place un nouveau secteur d’activité pour le transport autonome et poursuit ses ambitions dans le domaine des véhicules sans conducteur.

Avec Volvo Autonomous Solutions, le géant suédois de l’automobile s’engage à sortir ses états financiers concernant spécifiquement les camions autonomes, un processus qui débutera le 1er janvier 2020. La société a suggéré que ce niveau de divulgation des profits et des pertes l’aidera à accélérer ses objectifs dans l’industrie florissante des véhicules sans conducteur en offrant une plus grande transparence aux actionnaires.

« Il est logique que nous passions à l’étape suivante en rassemblant notre expertise et nos ressources dans un nouveau secteur d’activité, avec la responsabilité des profits et des pertes, afin d’amener les solutions de transport autonomes à un niveau supérieur « , a déclaré Martin Lundstedt, président et CEO de Volvo.

Toutefois, cette nouvelle devrait être juxtaposée aux résultats financiers de Volvo pour le troisième trimestre, qui vient d’annoncer une baisse de 45% des commandes en glissement annuel par rapport à la même période l’an dernier. Il est clair que Volvo veut apaiser les actionnaires en démontrant qu’elle envisage – et se prépare – à une grande transition vers un avenir autonome. Volvo a déclaré qu’elle est actuellement en train de recruter un nouveau directeur pour diriger son unité Volvo Autonomous Solutions.

Automatisation dans l’industrie

Bien que Volvo ait pris des mesures dans le domaine des voitures autonomes, notamment en s’associant à Uber pour ses propres essais de véhicules sans conducteur, la plupart des efforts de Volvo ces derniers temps ont porté sur l’introduction sur le marché de camions autonomes. Il y a quelques mois, la société a annoncé un partenariat avec le géant du transporteur et de la logistique DFDS, qui prévoit d’utiliser le Volvo Trucks’ Vera pour transporter des marchandises entre une plate-forme logistique et un port en Suède.

L’année dernière, Volvo a annoncé que ses premiers camions commerciaux autonomes seraient utilisés dans le secteur minier pour transporter le calcaire des mines jusqu’à un port voisin. L’entreprise a également testé sa technologie pour aider les producteurs de canne à sucre du Brésil à améliorer leur rendement et à collecter les déchets en Suède. En juin dernier, Volvo s’est associé au géant des puces Nvidia pour collaborer sur des camions autonomes.

Un certain nombre d’entreprises travaillent sur des technologies de camionnage autonomes, notamment la société mère de Mercedes-Bens, Daimler, et de jeunes startups telles que la société suédoise Einride, qui a récemment fait une levée de fonds de 25 millions de dollars.

Les véhicules autonomes n’en sont encore qu’à leurs débuts, mais on a de plus en plus l’impression que la technologie gagnera en popularité à travers des cas d’utilisation de niche dans des industries spécifiques, en utilisant des « routes prédéfinies, en flux répétitifs » comme le déclare Volvo. C’est pourquoi Volvo s’est engagée à divulguer ses chiffres par l’intermédiaire de Volvo Autonomous Solutions, qui sera présentée dans le cadre de son activité Volvo Trucks.

« Nous avons constaté une augmentation significative des demandes de renseignements [au sujet du transport autonome] de la part des clients « , a déclaré Lundstedt. « Grâce à la vaste gamme d’offres du Groupe Volvo et à sa vaste expérience des différentes applications, nous avons une occasion unique d’offrir des solutions qui répondent à leurs besoins spécifiques.

