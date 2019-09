Le complexe biotechnologique industriel se prépare à définir ce qui est humain

Fabriquer des animaux mi-humains-mi-non-humains, avec leurs caractéristiques, semblait sortir de la mythologie grecque jusqu’à la fin du 20ème siècle. De nouvelles recherches alors sur les « geeps », des croisements viables de chèvres et de moutons, pleinement développés, ont montré que la construction de telles « chimères » était une possibilité réelle.

Pourtant, l’avertissement de H.G. Wells, publié un siècle auparavant, dans son roman « L’île du Dr Moreau« , selon lequel des expériences scientifiques comme celle-ci pourraient mal tourner, semblait fantastique. Mais cela va bientôt changer. Fin juillet, le biologiste Juan Carlos Izpisúa Belmonte, directeur d’un laboratoire du Salk Institute en Californie, aurait produit des chimères fœtales homme-singe.

Il l’a fait en collaboration avec des chercheurs chinois. Et cet été, le gouvernement japonais a donner le feu vert au scientifique Hiromitsu Nakauchi, chef d’équipe à l’Université de Tokyo et à l’Université de Stanford en Californie, pour mener des expériences similaires dans le but de mener à terme des chimères porcines humaines. Ces nouvelles formes de vie seront bientôt parmi nous.

Le Dr Nakauchi reconnaît que les préoccupations de Wells et d’ultérieurs auteurs tels que Aldous Huxley, auteur de « Brave New World » (1932), qui envisageaient de la même manière d’étalonner technologiquement des degrés d’humanité, ne sont pas exagérées. L’art de placer les cellules humaines aux bons endroits chez les animaux composites est pire qu’imparfait, de même que la plupart des manipulations d’embryons. La biologie du développement n’est tout simplement pas le genre de science qui peut guider un programme d’ingénierie. Les souris et les porcs qui en résulteront auront-ils une conscience humaine ? On ne sait pas comment cela sera déterminé, mais s’ils le font, le Dr Nakauchi nous assure qu’il les détruira et arrêtera les expériences.

Les nouvelles procédures de chimères humaines et animales approuvées ne sont que quelques-unes des techniques douteuses sur le plan scientifique et éthique qui sont mises au point et normalisées quotidiennement par des groupes d’experts conseillés par des bioentrepreneurs motivés par des considérations financières.

En 1997, j’ai déposé une demande de brevet pour de telles créatures mi-humaines. Je n’avais pas l’intention de produire une chimère. Mais en tant que biologiste dont les travaux exigent un suivi minutieux de la littérature scientifique pertinente, je savais que des organismes mi-humains pourraient éventuellement être produits et que nous approchions rapidement d’une ère de déconstruction, de reconfiguration et de marchandisation de la biologie humaine. Le public méritait d’être prévenu.

L’annonce de la demande de brevet de chimère en 1998 a été accueillie avec dérision et accusations de mauvaise foi par le commissaire américain aux brevets de l’époque, ainsi que par certains responsables et scientifiques en biotechnologie. La chaire de génétique de la Harvard Medical School, par exemple, a affirmé que « [l]a création de chimères est une entreprise farfelue. Personne n’essaie de le faire pour l’instant, certainement pas avec des êtres humains. » Un peu plus de deux décennies plus tard, cependant, un développement autrefois grotesque a été normalisé et approuvé par les experts.

En fait, il y a eu de nombreux cas au cours des quatre dernières décennies où les parties intéressées ont minimisé le risque individuel et l’impact sociétal potentiel des interventions médicales tout en faisant des promesses exagérées fondées sur la nouveauté alléguée des mêmes méthodes.

Les partisans de l’esprit entrepreneurial font souvent la publicité de remèdes potentiels avec des simplifications excessives qui attribuent un pouvoir indu et une action singulière à des gènes favorisés (souvent brevetés). Du point de vue scientifique, les patients ont été mal qualifiés pour des traitements et des descriptions trompeuses de la nature et des incertitudes entourant les techniques permettant de modifier le potentiel humain.

Le désir compréhensible d’éviter la propagation des maladies mitochondriales en est un exemple flagrant. Il s’agissait de rebaptiser les méthodes de transfert du noyau de l’ovule d’une femme (contenant environ 20 000 gènes) dans un deuxième ovule de femme, ce qui a permis de construire des embryons à partir de cellules de trois personnes. Ce qui était, pour l’essentiel, un type de clonage, a été renommé « remplacement des mitochondries » (impliquant seulement 23 gènes). Cette procédure a été vendue dans ces conditions trompeuses à la population du Royaume-Uni, où elle a été approuvée et est actuellement en cours.

La modification génétique des embryons via CRISPR est le dernier développement traité par les groupes d’experts. Ils seront les arbitres du moment quand surviendra l’inévitable sur le plan technologique. Mais toute considération impartiale de la nature extrême de ce que ces méthodologies peuvent produire devrait nous faire prendre conscience que le public a besoin d’être informé de ce qui se passe et de faire entendre sa voix sur ce qui va certainement changer notre conception de l’identité humaine.

Stuart A. Newman, Ph.D. est professeur de biologie cellulaire et d’anatomie au New York Medical College et co-auteur (avec Tina Stevens) de Biotech Juggernaut : Hope, Hype, and Hidden Agendas of Entrepreneurial Bioscience (Routledge).



CounterPunch