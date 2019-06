Si vous voulez contrôler un robot avec votre esprit, vous avez actuellement deux options. Vous pouvez vous faire implanter un implant cérébral, auquel cas votre contrôle sur le robot sera régulier et continu. Ou vous pouvez également ignorer cette opération risquée et coûteuse en faveur d’un appareil qui détecte vos ondes cérébrales de l’extérieur de votre crâne – mais votre contrôle sur le robot sera saccadé et moins précis.

Maintenant, une équipe de l’Université Carnegie Mellon (CMU) réduit l’écart entre ces deux options, créant ainsi le premier bras robotique non invasif contrôlé par l’esprit qui présente le type de mouvement continu et fluide jusqu’ici réservé aux systèmes impliquant des implants cérébraux. C’est un pas de plus vers un avenir dans lequel nous pouvons tous utiliser notre esprit pour contrôler la technologie qui nous entoure.

Dans un article publié dans la revue Science Robotics, les chercheurs décrivent comment ils ont utilisé une combinaison de techniques de détection et d’apprentissage automatique pour créer une interface cerveau-ordinateur (BCI) capable de transmettre des signaux au plus profond du cerveau des participants portant des casques EEG.

Pour tester leur système, ils ont demandé aux participants de l’utiliser pour diriger un bras robotique de manière à pointer un curseur alors qu’il se déplaçait sur un écran d’ordinateur. Le bras robotique était capable de suivre en continu le curseur en temps réel, sans mouvements saccadés – une première pour un système BCI non invasif.

Un avenir contrôlé par l’esprit

Alors que les robots contrôlés par l’esprit sont principalement axés sur les personnes souffrant de troubles du mouvement ou de paralysie, le chercheur de la CMU, Bin He, envisage un avenir dans lequel la technologie est omniprésente et profite à l’ensemble de la population.

« Malgré les difficultés techniques liées à l’utilisation de signaux non invasifs, nous nous engageons pleinement à apporter cette technologie sûre et économique aux personnes qui peuvent en bénéficier », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. « Ce travail représente une étape importante dans les interfaces cerveau-ordinateur non invasives, une technologie qui pourrait un jour devenir une technologie d’assistance omniprésente aidant tout le monde, comme les smartphones ».

Carnegie Mellon University