La France va développer des armes laser anti-satellites pour la guerre spatiale

Pour protéger ses satellites, la France présente un ambitieux programme d’armement spatial

La ministre française des Armées, Florence Parly, a annoncé jeudi que la France envisageait de développer des armes à laser anti-satellites, bien que le pays ne les utilisera qu’en guise de représailles.

« Si nos satellites sont menacés, nous envisagerons d’éblouir ceux de nos adversaires », indique la ministre, selon l’Agence France-Presse. « Nous nous réservons le moment et les moyens de la riposte : cela pourra impliquer l’emploi de lasers de puissance déployés depuis nos satellites ou depuis nos nano-satellites patrouilleurs. »

Environ 2 000 satellites orbitent actuellement autour de la Terre, et ils servent de base aux systèmes de communication mondiaux de la planète. Si vous détruisez les bons satellites, vous pourriez effectivement désactiver la capacité de communication d’un pays tout entier.

Il n’est donc pas surprenant que les États-Unis, la Russie, l’Inde et plusieurs autres pays développent déjà une technologie antisatellite qui pourrait s’avérer inestimable pour les futures opérations militaires.

Ce n’est pas non plus le seul élément indiquant que la France commence à se préparer à la guerre spatiale – le 13 juillet, le président Emmanuel Macron a annoncé son intention de créer en septembre, un « grand commandement de l’espace » au sein de l’armée de l’air, qui deviendra à terme « l’armée de l’air et de l’espace ».

Un grand commandement de l’espace sera créé en septembre prochain au sein de l’Armée de l’air. Celle-ci deviendra à terme l’Armée de l’air et de l’espace. pic.twitter.com/Cnhlc7Eevs — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 13 juillet 2019

Un signe que la France sait qu’elle n’a pas de temps à perdre si elle veut protéger efficacement ses intérêts dans l’espace.

Agence France-Presse, Ars Technica