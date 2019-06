Un laser permet d’identifier une personne en fonction de son rythme cardiaque

Laser Jetson

Les forces spéciales américaines mettent au point un dispositif capable de détecter à distance la signature cardiaque unique d’une personne à l’aide d’un laser infrarouge. Le projet spécial du Pentagone surnommé « Jetson » peut fonctionner à une distance de 200 mètres – des versions améliorées pourraient permettre des distances encore plus longues.

Steward Remaly, du Bureau d’appui technique à la lutte contre le terrorisme du Pentagone qui a travaillé sur le projet, affirme que le dispositif est précis dans plus de 95 % du temps, selon le MIT Technology Review, c’est-à-dire si les conditions sont favorables.

L’infrarouge peut détecter les modifications de la quantité de lumière réfléchie dans le sang et en déduire le pouls d’une personne. Jetson, cependant, analyse de petites vibrations à la surface de la peau pour détecter un battement de cœur – et cela fonctionne tout aussi bien à travers une couche de vêtement. Il existe des limites, telles que l’impossibilité de pénétrer dans des vêtements épais.

Cela signifie que cela est utile dans les situations où un système de reconnaissance faciale biométrique ne permet pas de bien voir le visage d’une cible. Comparativement au visage, la biométrie cardiaque est plus stable et peut atteindre une précision de plus de 98%, a déclaré Remaly au MIT Technology Review.

Bien que la technologie soit impressionnante, il faut environ 30 secondes à l’appareil pour obtenir une bonne lecture. Cela signifie qu’une cible doit être assise ou immobile.

Les forces armées américaines devraient également commencer à créer une base de données de signatures cardiaques à partir de zéro pour que le dispositif puisse être utile.

MIT Technology Review, Business Insider