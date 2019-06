Le Français Parrot va fabriquer des drones espions pour les États-Unis

Le fabricant de drones français Parrot a été sollicité par l’armée américaine pour développer des drones de reconnaissance que les soldats pourront porter dans un sac à dos, avec une autonomie de 30 minutes et une portée de 3 km (The Verge). Ils sont l’une des six entreprises qui recevront une partie d’un fonds de 11 millions de dollars du Département de la Défense des États-Unis pour développer des prototypes alors que les États-Unis cherchent à se démarquer de la firme chinoise DJI, principale rivale de Parrot.