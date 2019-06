IKEA veut que vous achetiez avec la réalité augmentée

IKEA permettra bientôt aux clients de commander des meubles en ligne via une application pour smartphone à réalité augmentée (Reuters). La nouvelle application associe le type de position de mobilier de réalité augmentée que nous avions précédemment vue dans l’application IKEA Place à des achats en ligne complets – ce que IKEA a limité à son site Web jusqu’à maintenant.

Le service sera expérimenté en France et aux Pays-Bas et devrait être déployé d’ici à la fin de l’année sur les huit plus grands marchés d’IKEA, y compris le Royaume-Uni. La société affirme qu’elle pourrait reconfigurer ses magasins avec davantage d’entrepôts si son dernier projet de commerce électronique est un succès.