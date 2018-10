Yuval Noah Harari : 21 leçons pour le 21ème siècle

Yuval Noah Harari, après Sapiens et Homo Deus, a publié une autre lecture captivante et passionnante. Cette fois-ci sur les défis auxquels l’humanité est confrontée au 21ème siècle. Entre autres, il traite de l’automatisation des soins de santé, de la façon dont les algorithmes affecteront la vie des patients et le travail des médecins.

Comment les ordinateurs et les robots changent-ils le sens d’être humain ? Comment traitons-nous avec l’épidémie de fake news ? Les nations et les religions sont-elles toujours d’actualité ? Que devrions-nous enseigner à nos enfants ?

Les 21 leçons pour le 21e siècle de Yuval Noah Harari sont une enquête exploratoire et visionnaire sur les problèmes les plus urgents d’aujourd’hui alors que nous nous dirigeons vers le territoire inconnu de l’avenir. Alors que la technologie progresse plus rapidement que notre compréhension du piratage informatique qui devient une tactique de guerre et que le monde se sent plus polarisé que jamais, Harari relève le défi de naviguer dans la vie face à un changement constant et désorienté et soulève les questions importantes que nous devons nous poser pour survivre.

Dans vingt et un chapitres accessibles, à la fois provocants et profonds, Harari s’appuie sur les idées explorées dans ses précédents ouvrages pour cerner les problèmes politiques, technologiques, sociaux et existentielles et pour donner des conseils sur la manière de se préparer pour un avenir très différent du monde dans lequel nous vivons maintenant.

Comment pouvons-nous conserver une liberté de choix lorsque le Big Data nous surveille ? À quoi ressemblera la future main-d’œuvre et comment devrions-nous nous y préparer ? Comment devrions-nous faire face à la menace du terrorisme ? Pourquoi la démocratie libérale est-elle en crise ?

La capacité unique de Harari à comprendre d’où nous venons et où nous allons a capturé l’imagination de millions de lecteurs. Il nous invite ici à examiner les valeurs, la signification et l’engagement personnel dans un monde bruyant et incertain. Lorsque nous sommes inondés d’informations non pertinentes, la clarté est synonyme de pouvoir. Présenter des défis contemporains complexes de manière claire et accessible, 21 Leçons pour le 21e siècle est une lecture essentielle.

Yuval Noah Harari est docteur en Histoire, diplômé de l’Université d’Oxford. Aujourd’hui, il enseigne dans le département d’Histoire de l’université hébraïque de Jérusalem et a remporté le « prix Polonsky pour la Créativité et l’Originalité » en 2009 et en 2012. Ses ouvrages « Sapiens » et « Homo Deus » sont devenus des phénomènes internationaux : traduits dans près de 40 langues et présents sur toutes les listes de bestsellers à travers le monde.