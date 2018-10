Un médicament qui vous garde jeune

Judith Campisi, pionnière de la lutte contre le vieillissement, explique comment une percée récente pourrait permettre d’éviter les maladies liées au vieillissement.

Judith Campisi est une figure emblématique de la biologie du vieillissement depuis le début des années 1990, lorsque ses recherches sur les mécanismes de base du cancer ont révélé une découverte inattendue : le fait que les cellules entrent dans une phase appelée sénescence qui les empêche de devenir cancéreuses. Plus de 25 ans plus tard, cette idée a conduit à la mise au point d’un nouveau type de médicament susceptible de ralentir ou d’inverser légèrement le vieillissement humain.

Les recherches de Campisi portent sur le rôle de la sénescence cellulaire dans le cancer et d’autres maladies liées à l’âge. Les cellules sénescentes subissent une transition vers un état crépusculaire où elles sont toujours actives mais ne se divisent plus; Les recherches menées par Campisi et d’autres ont montré qu’il s’agissait d’une stratégie visant à faire dérailler les cancers naissants, caractérisés par une division et une croissance cellulaires incontrôlables. Mais elle et d’autres ont également découvert que ces cellules sénescentes s’accumulent à mesure que nous vieillissons, sécrétant un ensemble de molécules qui favorisent la dégradation des tissus associée au vieillissement.

Au cours des cinq dernières années, cette idée a conduit à la poursuite d’une nouvelle classe de médicaments appelés sénolytiques, qui éliminent les cellules sénescentes et, lors d’expérimentations sur des animaux, restaurent des caractéristiques plus jeunes. Campisi, professeur à l’institut Buck pour la recherche sur le vieillissement à Novato, en Californie, a cofondé une société appelée Unity Biotechnology en 2011, qui a lancé un essai humain de son premier médicament sénolytique en juillet dernier… Lire la suite : MIT Technology Review

pour en savoir plus : Les médicaments sénolytiques ont pour objectif de prévenir ou de retarder les affections liées au vieillissement en traitant, non pas des maladies en particulier, mais le processus du vieillissement. Nature, Scientific American