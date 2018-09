Guérir le monde… avec des blockchains ?

C’est possible, affirme le Forum économique mondial dans cette nouvelle étude optimiste. Le rapport présente 65 « cas d’utilisation existants et émergents » pour lesquels les chaînes de blocs pourraient être utilisées pour résoudre les problèmes environnementaux, des catastrophes naturelles à la pénurie d’eau et, bien sûr, au changement climatique. Des concepts tels que le commerce de l’énergie peer-to-peer pourraient rendre les réseaux électriques plus efficaces et résilients, tandis que les systèmes décentralisés contribueraient à diffuser des informations essentielles à la suite d’une catastrophe. En ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre? Les crédits de carbone « tokenisés » peuvent y contribuer.

Le WEF pourrait avoir raison. Mais soyons réaliste : comme le reconnaît le rapport, la plupart de ces cas d’utilisation ne sont que des concepts ou des projets pilotes. Les réseaux de chaînes de blocs peuvent également poser un problème environnemental à part entière. Les plus populaires utilisent autant d’électricité qu’une petite nation en raison du processus, appelé preuve de travail, que les participants utilisent pour parvenir à un consensus sur le fait que les informations contenues dans leur grand livre partagé sont exactes.

Des mécanismes de consensus plus efficaces sur le plan énergétique pourraient émerger et trouver du succès à grande échelle. Mais les obstacles techniques à cela ne peuvent être occultés. Les défis liés à l’évolutivité et à la durabilité environnementale peuvent être surmontés en se tournant vers les réseaux de chaînes de blocs qui nécessitent que les participants s’identifient. Cela réduit le coût de convaincre le reste du réseau de leur faire confiance – même si beaucoup d’entre eux diraient qu’une telle structure mine l’idée même de la blockchain.

Quelle que soit la voie à suivre, les réseaux de chaînes de blocs doivent relever leurs propres défis environnementaux avant de pouvoir s’attaquer à la planète.

Le rapport a été réalisé en partenariat avec PwC et le Stanford Woods Institute for the Environment