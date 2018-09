Veer VR lance un outil pour la création de contenu VR

Veer VR a lancé un outil gratuit de création de contenu de réalité virtuelle basé sur le Web, dans le cadre d’un effort visant à inciter les utilisateurs à créer davantage de contenu au sein de la communauté mondiale de contenu VR de Veer.

Veer Experience est un outil de création interactif sans codage que les utilisateurs peuvent utiliser pour créer des photos et des vidéos VR, y compris celles qui peuvent être visualisées en 2D sous forme d’expériences à 360 degrés. Veer compte déjà plus de 50 000 créateurs et 30 millions d’utilisateurs provenant de plus de 180 pays.

«L’industrie de la réalité virtuelle manque de contenu de qualité, mais avec les outils appropriés, nous pourrons permettre aux créateurs de produire plus facilement des contenus VR attrayants de haute qualité», a déclaré Ayden Ye, PDG de Veer VR. «En utilisant la plate-forme de contenu Veer VR, le nouveau contenu VR sera diffusé à un large public mondial. Veer continuera à développer des fonctionnalités plus avancées répondant aux besoins des créateurs de contenu VR. »

Veer Experience s’adresse aux créateurs de contenu VR qui veulent raconter leurs histoires de photos et de vidéos VR de manière plus engageante, créative et immersive. Veer Experience prend en charge les arrière-plans vidéo et photo VR dans différents formats (360 degrés, 3D FOV) et permet aux créateurs de créer simplement une histoire interactive en ajoutant des zones sensibles, des cartes, des hyperliens externes, des vidéos et des photos VR.

Vous pouvez utiliser Veer Experience pour distribuer du contenu VR sur des plates-formes en un seul clic. Les vidéos et photos Veer Experience fonctionnent sur le Web, le mobile et les principaux casques de réalité virtuelle, notamment Oculus Go, Oculus Rift, HTC Vive, Gear VR, Google Daydream, Windows MR, Mi VR, etc. Une grande partie du contenu se concentre sur les voyages, les sports et les aventures.

Les investisseurs de Veer comprennent Bertelsmann Asia Investment, DCM, Qiming VC, Sierra Venture et Samsung NEXT. La société compte 70 employés et a obtenu son premier tour de financement en 2016. À ce jour, elle a recueilli 17,5 millions de dollars. Auparavant, Veer ne supportait que la vidéo VR et les images VR. Grâce au nouvel outil d’expérience, les utilisateurs seront en mesure de créer des récits vidéos interactifs à 360 degrés VR en quelques clics. Warner Bros Pictures, la Banque mondiale et The Academy of Art figurent parmi les meilleurs créateurs.