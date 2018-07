Rolls-Royce a dévoilé son concept de taxi volant

Rolls-Royce a conçu un taxi volant qui pourrait être prêt dès le milieu des années 2020. Rolls-Royce a déclaré dimanche qu’il avait établi des plans pour un véhicule électrique à décollage et atterrissage verticaux (EV TOL), ou taxi volant, qui pourrait transporter quatre à cinq personnes à des vitesses allant jusqu’à 400 km/h pour environ 800 km. Rolls-Royce a déclaré dans un communiqué qu’il était bien placé pour jouer un rôle de premier plan dans le marché de la « mobilité aérienne personnelle ». « Le prototype initial utilise la technologie des turbines à gaz pour produire de l’électricité pour alimenter six propulseurs électriques spécialement conçus pour avoir un profil de bruit faible », a ajouté la société, ajoutant que la conception utilisait sa turbine à gaz M250 existante. La conception de Rolls ne nécessiterait pas de rechargement parce que la batterie est chargée par la turbine à gaz, a-t-elle ajouté, ajoutant qu’elle pourrait utiliser les infrastructures existantes telles que les héliports et les aéroports.

