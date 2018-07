Les cryptomonnaies, une rupture géoéconomique mondiale ?

A l’heure où les cryptomonnaies défrayent la chronique, en particulier le bitcoin, il est important d’en saisir les enjeux technologiques, de même que l’environnement global touchant le domaine. Ce dossier de Géopolitique Profonde est destiné aux investisseurs, à ceux qui veulent diversifier leur épargne ou simplement aux personnes voulant améliorer leur vision du sujet. Il propose un panorama des enjeux des cryptoactifs, des réactions et des oppositions des gouvernements et entreprises sur le sujet, des théories économiques sous-jacentes ou encore des problèmes de hacking liés à ces technologies.

Quelques bases

Blockchain vs hashgraph

Les théories économiques autour des cryptoactifs

Le bitcoin est-il biaisé de base ?

Les réactions du Système : critiques et récupérations

L’intégration des crypto dans les compagnies privées

Les crypto comme alternative au système financier mondial

Les activités malveillantes autour des cryptomonnaies

> Télécharger le PDF



Instauration d'un revenu de base en France : le Sénat dit non

Issy-Les-Moulineaux (92) : conférence sur la ville et le transhumanisme par Pascal Desfarges

Ce n'est pas un mythe : les robots et l'IA vont supprimer les emplois dans presque toutes les indust...

Publié par Franck Pengam

Franck Pengam est analyste rédacteur. Il a suivi divers cursus en Economie-Sociologie, Anthropologie-Ethnologie et en Sciences politiques-Relations internationales. Il anime la revue Géopolitique Profonde avec notamment des rubriques sur l'intelligence artificielle et le transhumanisme, les innovations technologiques, la surveillance numérique, et la cybersécurité. Il nous propose des articles critiques sur ces sujets de prédilections. Voir tous les articles par Franck Pengam