Insolite : Une muselière de bureau pour les appels téléphoniques privés

Bloxvox, propose une sorte de muselière qui étouffe la voix vous permettant de prendre un appel sans devoir quitter votre bureau. Lancé sur Kickstarter, Bloxvox a déjà reçu plus de 4000$ de financement et souhaite atteindre un objectif de 25 000$ afin de créer un masque de Bane permettant de passer des appels téléphoniques privés.

Il est décrit par son créateur, Greg Umhoefer, comme un “outil de confidentialité vocale”. Portez-le autour de votre bouche et il empêchera le son de s’échapper et de tomber dans les oreilles de vos collègues ou d’autres personnes à proximité. Il est compatible avec la plupart des casques et vous permet de placer votre microphone dans un petit emplacement à l’intérieur de la boîte. Un trou à l’avant vous permettra de respirer.

En supposant que se produit soit financé et produit, les partisans du early bird de Bloxvox pourront obtenir l’appareil pour 50 $. Umhoefer a déclaré à BizTimes que l’objectif est de maintenir le prix de détail inférieur à 100 $.

Comme pour toutes les campagnes de crowdfunding, vous devriez procéder avec prudence et surtout ne pas avoir peur du ridicule…

Gizmodo, Cnet

traduction Benjamin Prissé