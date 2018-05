Le transhumanisme c’est quoi ?

• Comment est née l’idéologie transhumaniste ?

• Comment est-on passé de la volonté d’améliorer les conditions de la vie humaine au fantasme d’une nature humaine profondément modifiée ?

• Le transhumanisme est-il une utopie réalisable ?

• Quels en sont les fondements intellectuels ?

• Quels sont les dangers d’une telle entreprise ?

• Comment réhabiliter l’humanisme aujourd’hui ?

Trois spécialistes, un médecin, un philosophe et un théologien, répondent ici aux questions que pose aujourd’hui ce sujet de société aussi crucial que fascinant. Un ouvrage accessible pour connaître et comprendre le transhumanisme.

Nous allons vivre éternellement et deviendrons des cyborgs

Luc Ferry et Natacha Polony sur le transhumanisme

