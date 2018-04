Comment faire de votre vision de l’Internet des Objets une réalité ?

Générer des résultats commerciaux est un élément clé d’un programme Internet des objets réussi, mais vous devez être flexible et prêt à vous adapter.

Une enquête récente de Cisco a révélé que près des trois quarts de tous les projets IoT (Internet of Things) échouent. Une telle performance médiocre dans les projets IoT est attribuée à ce qui suit :

• Les projets IoT prennent beaucoup de temps.

• La qualité des données collectées n’est pas bonne ou les données ne sont pas utilisées correctement.

• L’expertise de l’IoT fait défaut.

• Il existe des intégrations IoT incorrectes ou approximatives.

• Les projets IoT dépassent les budgets.

Malgré ces raisons, l’IoT présente un énorme potentiel pour les entreprises, et les dirigeants avisés cherchent à en tirer parti dès que possible. Outre la navigation de l’adoption de la technologie, il est également important d’identifier les avantages. Investir dans la pré-planification et obtenir les bons composants à bord est plus susceptible de voir le succès d’un projet IoT. En outre, il pourrait être judicieux de «penser gros, mais commencer petit», puis d’évoluer de façon itérative, mais rapidement.

Bien faire les choses dès le départ et rester sur la bonne voie sont deux des aspects les plus importants d’un projet IoT. Dans une étude mondiale réalisée en 2017 auprès de plus de 250 décideurs informatiques dirigés par HCL et le Massachusetts Institute of Technology, 81% des répondants ont déclaré avoir déjà commencé leur voyage IoT ou prévu de le faire dans les 12 prochains mois. Mais plus de 50% des répondants ont estimé qu’ils étaient déjà en retard pour exploiter pleinement les capacités de l’IoT, et 43% ont déclaré que cet échec avait eu un impact négatif sur la satisfaction des clients.

Pour planifier dès le début, un responsable de programme devrait considérer trois aspects. Premièrement, il ou elle devrait obtenir les approbations CXO et l’alignement; La plupart des projets IoT seront interfonctionnels en termes d’impact et de résultat, de sorte qu’une approche axée sur le haut aidera à accélérer la prise de décision et l’adoption. De plus, pour un projet utilisant des technologies et des normes en constante évolution, il est essentiel d’obtenir l’adhésion et l’alignement des attentes des cadres. Sinon, le risque d’échec est élevé.

Deuxièmement, le chef de programme devrait s’assurer qu’il y a un alignement entre les opérations commerciales et la technologie de l’information (IT). L’IoT est un outil technologique visant à améliorer ou à transformer les opérations qui touchent l’infrastructure technologique existante. Par conséquent, travailler avec une planification minutieuse, le partage des responsabilités et la propriété, et avoir des objectifs communs à l’esprit sont essentiels.

Enfin, il ou elle devrait s’assurer que le bon système de collecte de données est en place. Cela comprendra la création d’un plan des données qui doivent être saisies, et l’établissement d’un canal de communication fiable et d’une plate-forme de données IoT qui crée de l’intelligence à partir des données. Une fois que les données sont capturées de la bonne manière, l’extraction d’informations exploitables pour conduire des décisions éclairées est la façon dont la valeur transformationnelle est créée.

Voici quelques bonnes pratiques pour les projets IoT :

– Assurez-vous que le projet a défini des résultats tangibles. Cela aide à atteindre la feuille de route souhaitée.

– Soyez réaliste dans la planification de votre projet IoT. Surtout si vous êtes un adoptant précoce de l’IoT, sachez que les capacités de votre organisation seront limitées et qu’il y aura beaucoup d’apprentissage requis à mesure que votre projet prend forme.

– La transformation de l’entreprise pilotée par l’IoT nécessitera également une gestion du changement organisationnelle approfondie, qui doit être effectuée avec compétence. S’adapter à de nouvelles façons de travailler, de nouveaux processus et de nouvelles politiques doivent se faire en boucle pour atteindre les objectifs finaux souhaités.

– Des projets IoT significatifs peuvent affecter plusieurs équipes au sein d’une organisation. Il est important que vous impliquiez ces équipes dès le début, et que vous établissiez une culture de propriété partagée pour assurer le succès du projet. Identifier et sécuriser l’engagement des principaux leaders d’entreprise pour s’assurer que les projets IoT reçoivent l’attention et le soutien nécessaires de tous les secteurs de l’organisation.

– Assurez-vous de créer les partenariats nécessaires, avec des équipes au sein de votre organisation, ainsi qu’en externe avec les fournisseurs de technologie IoT, les experts et les consultants, afin de vous assurer que vos capacités IoT sont bien augmentées.

Générer des résultats commerciaux est un élément clé d’un programme IoT réussi. Cependant, pour que votre vision de l’Internet des objets devienne une réalité, vous devez être flexible et disposé à vous adapter. En approchant de tels projets avec des niveaux significatifs de contrôles et de notions préconçues ne fera que conduire à la déception. Une approche ouverte a de meilleures chances de succès.

