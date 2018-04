Russ Foxx Transhumaniste a plus de 100 modifications corporelles

Russ Foxx, de Vancouver, a subi plus de 100 modifications appliquées à son corps. L’artiste a un tatouage aux ultraviolets, des cornes de silicone et des porte-clés sous sa peau. Il se dit transhumaniste et déclare qu’il est « en mouvement avec la technologie ».

Un artiste de modification corporelle et transhumaniste autoproclamé a présenté quelques-unes des modifications bizarres auxquelles il a soumis son corps au cours des 30 dernières années.

Russ Foxx, de Vancouver, en Colombie-Britannique, a subi plus de 100 modifications sur son corps, de porte-clés électriques dans sa main jusqu’aux cornes de silicone implantées dans sa tête.

L’artiste de modifications à plein temps âgé de 36 ans a effectué des dizaines de milliers de procédures – dont beaucoup sur lui-même – y compris une langue de serpent fourchue, des tatouages ultraviolets et des oreilles pointues. D’autres travaux non conventionnels incluent des scarifications à un scarabée de silicium 3D implanté.

Russ a été fasciné par le monde de la manipulation esthétique extrême après avoir percé ses oreilles à l’âge de cinq ans et, à 18 ans, le propriétaire de salon avait plus de 50 piercings sur son visage.

Russ a déclaré : « S’il y a quelque chose que je possède vraiment, c’est mon corps. Je vois les modifications comme de l’art et mon corps est la toile. Je me définis comme un transhumaniste – j’évolue avec la technologie et le temps. Je suis toujours à jour ; toujours en train de mettre à jour. Depuis que je suis adulte, je me retrouve à graviter vers des modifications plus fonctionnelles qui améliorent mes capacités naturelles – comme déverrouiller ma porte d’entrée avec un appareil que j’ai implanté chirurgicalement dans ma main. Bien que parfois je subisse des modifications uniquement pour des raisons esthétiques. Je ne force personne à aimer les modifications et j’encourage les gens à poser des questions s’ils sont intrigués. »

Russ est très fier de la qualité de son travail, n’utilisant que des matériaux sûrs et de haute qualité pour lui et ses clients et conseil fortement de ne pas choisir une option bon marché. « Vous n’avez qu’un seul corps, et votre santé est de la plus haute importance. »

