Les 11 et 12 juin 2018 ouvriront les portes du rendez-vous le plus attendu de la scène AI hexagonale : AI Paris 2018 ! Pour cette deuxième édition le congrès invitera l’ensemble des décideurs et utilisateurs métiers pour 48h d’immersion dans l’ère du business augmenté !

AI Paris 2018, c’est :

+ de 48H de talks concrets et inspirants

+ de 60 speakers experts

+ de 70 exposants, leaders dans l’AI

+ de 2000 décideurs attendus

Véritable laboratoire d’innovation et d’inspiration, le sommet vous dévoilera des retours d’expérience inédits d’hommes et de femmes visionnaires qui façonnent jour après jour les codes et usages de l’intelligence artificielle au sein de leurs organisations.

De la mise en lumière de cas d’usages concrets aux partages de méthodologies d’implémentation et la découverte des technologies et solutions qui feront les avancées de 2018… AI paris et l’ensemble de ses partenaires vous offriront les clés pour exceller dans cette nouvelle économie !

Découvrez sans plus attendre les sujets clés du programme de conférence :

– De la méthodologie d’implémentation aux modèles de gouvernance… Au-delà du « hype », AI Paris se positionne comme un réel facilitateur de stratégie IA !

– Redéfinition des métiers, enjeu éthique et apparition de nouveau risque… AI Paris s’engage concrètement à vos côtés pour vous aider à appréhender ces différents chantiers de transformation !

– Entrer de plain-pied dans l’ère de l’intelligent economy : AI Paris vous dévoile une série de cas d’usage exclusif, créateur de valeur pour l’entreprise et ses métiers !

L’expérience AI Paris c’est aussi :

DES CONFERENCES STRATEGIQUES & RETOURS D’EXPERIENCE : Inspirez-vous des acteurs emblématiques de la scène AI en prenant part à des débats stratégiques d’avant-gardes !

AI PARIS AWARDS : Inspirez-vous des projets d’AI les plus innovants et performants de la filière française et internationale !

UNE EXPOSITION : Rencontrez les fleurons français et internationaux de l’intelligence artificielle qui vous accompagneront demain sur l’ensemble de vos problématiques et besoins métiers IA !

DES ATELIERS PRODUITS : Découvrez les solutions et technologies qui feront l’actualité de vos projets IA en 2018 au travers d’une série de pitch & demos de 30 minutes !

DES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES : AI Paris 2018 se positionne via sa plateforme exclusive de rendez-vous d’affaires comme la première place de marché hexagonale dédiée à l’Intelligence Artificielle. Networkez avec les meilleurs experts de l’IA en entreprise, échangez avec vos futurs partenaires technologiques et discutez avec vos homologues d’autres entreprises !

NETWORKING : Avec plus de 2000 décideurs attendus, AI Paris 2018 est le rendez-vous B2B des professionnels qui façonnent la filière de l’AI de demain ! De l’échange de pratiques entre pairs au développement d’opportunités business, l’événement s’impose comme le temps fort incontournable de la scène AI hexagonale en cette année 2018 !

