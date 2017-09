Le président-directeur général de Breyer Capital, Jim Breyer, a parlé à beaucoup d’experts de l’intelligence artificielle, et sa plus grande solution est que l’intelligence artificielle développera les mêmes capacités d’apprentissage que les humains d’ici 2050. Breyer est excité par le bien qui viendra des applications d’intelligence artificielle.

« Lorsque je visite les campus et que je parle aux experts de l’intelligence artificielle, il y a une année médiane de 2050 où ils pensent que la capacité d’auto-apprentissage de l’intelligence artificielle sera singulière et sera au niveau de l’intelligence humaine », a-t-il expliqué. « Alors, 2050 ? Est-ce que cela se produira ? Beaucoup de gens pensent que ça ne se produira pas. Ce sont des données médianes de certains des meilleurs chercheurs de l’intelligence artificielle dans le monde ».

Beaucoup de gens dans l’industrie de la technologie ont parlé de l’intelligence artificielle et de son potentiel – pour le meilleur et pour le pire. Le chef de la direction de Tesla, Elon Musk, a considéré l’intelligence artificielle comme la plus grande menace pour la civilisation, alors que Stephen Hawking a déclaré qu’elle pourrait avoir un impact négatif sur les emplois de la classe moyenne et conduire potentiellement à la fin de l’humanité, ce qui a entraîné l’élaboration d’un plan pour arrêter l’apocalypse de l’IA.

CNBC