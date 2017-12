Un bébé est né d’un embryon congelé pendant 24 ans

En novembre 2017, un bébé est né avec succès d’un embryon congelé pendant 24 ans – la période la plus longue qu’un embryon viable ait jamais été stocké. Le bébé Emma n’est qu’un exemple des étonnantes solutions de fertilité développées par la science en quelques années seulement.

Un « snowbaby » est un terme utilisé pour décrire un embryon qui est congelé en stockage et préservé pour une future naissance potentielle. En novembre 2017, l’embryon ayant été congelé le plus longtemps est né avec succès au Tennessee. L’embryon, créé à partir de donneurs anonymes, a été gelé le 14 octobre 1992, juste un an après la naissance de sa mère, Tina Gibson. Emma Wren Gibson est née le 25 novembre 2017.

