Life 3.0 : Être humain à l’ère de l’intelligence artificielle

Nous sommes au début d’une nouvelle ère. Ce qui était autrefois de la science-fiction, devient réalité, car l’intelligence artificielle transforme la guerre, le crime, la justice, les emplois et la société, et même notre sens de ce que signifie être humain. Plus que toute autre technologie, l’intelligence artificielle a le potentiel de révolutionner notre avenir collectif – et personne n’est mieux situé ou qualifié pour explorer cet avenir que Max Tegmark, un professeur du MIT et cofondateur de Future of Life Institute, dont le travail a contribué à intégrer la recherche sur la façon de garder l’intelligence artificielle bénéfique.

Dans ce nouvel ouvrage profondément étudié et d’une importance vitale, Tegmark nous conduit au cœur de la pensée de l’IA et de la condition humaine, en nous confrontant aux questions essentielles de notre temps. Comment pouvons-nous accroître notre prospérité grâce à l’automatisation, sans laisser les gens dépourvues de revenu ou de but ? Quels conseils de carrière devrions-nous donner aux enfants d’aujourd’hui ? Comment pouvons-nous nous assurer que les futurs systèmes d’IA vont faire ce que nous voulons sans dysfonctionner ou être piraté ? Devrions-nous craindre une course aux armements pour des armes autonomes mortelles? Est-ce que l’IA nous aidera à nous épanouir dans la vie comme jamais auparavant ou nous donnera plus de pouvoir que nous ne pouvons gérer ?

Life 3.0 donne les outils pour entrer dans ce qui peut être la conversation la plus importante de notre temps, nous guider à travers les questions les plus controversées autour de l’intelligence artificielle – de la super-intelligence au sens, à la conscience et aux limites physiques ultimes de la vie dans le cosmos.

Quel avenir voulez-vous?

