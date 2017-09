IBM vient de s’engager à hauteur de 240 millions de dollars pour l’avenir de l’intelligence artificielle

IBM est officiellement en partenariat avec le Massachusetts Institute of Technology (MIT) pour diriger un laboratoire de recherche sur l’intelligence artificielle. Cette initiative de recherche conjointe « MIT-IBM AI » sous la marque Watson – un partenariat d’acronymes – sera financée par IBM dans le cadre d’un investissement de 240 millions de dollars sur 10 ans et sera co-implantée au laboratoire de recherche d’IBM à Cambridge et sur le campus du MIT.

Selon un communiqué de presse d’IBM, le MIT-IBM Watson AI Lab sera l’une des plus importantes collaborations à long terme entre une université et un membre de l’industrie technologique.

Son objectif est de permettre à plus de 100 scientifiques, professeurs et étudiants de poursuivre des recherches axées sur des domaines tels que le développement d’algorithmes d’intelligence artificielle qui pourraient accroître les capacités d’apprentissage machine (machine learning), l’amélioration du matériel d’intelligence artificielle, l’exploration des avantages économiques et sociétaux de l’intelligence artificielle et l’identification des applications d’intelligence artificielle dans les industries clés.

L’équipe d’IBM sait qu’en dépit de toute l’attention accordée récemment sur ce que l’intelligence artificielle peut faire à l’heure actuelle, qu’il reste encore beaucoup de choses qu’elle ne peut pas faire.

« Le domaine de l’intelligence artificielle a connu une croissance et un progrès incroyables au cours de la dernière décennie », a déclaré John Kelly III, vice-président senior d’IBM pour les solutions cognitives et la recherche, dans le communiqué de presse. « Pourtant, les systèmes d’intelligence artificielle d’aujourd’hui, aussi remarquables qu’ils soient, nécessiteront de nouvelles innovations pour résoudre des problèmes de plus en plus difficiles dans le monde réel afin d’améliorer notre travail et notre vie. »

IBM et le MIT veulent travailler ensemble sur ces innovations, et leur partenariat pourrait être exactement ce qu’il faut pour mettre en pratique la promesse de l’intelligence artificielle dans le monde réel. IBM a déjà démontré le potentiel de l’IA Watson pour améliorer les soins de santé, et avec l’aide du MIT, ils pourraient être en mesure d’aller encore plus loin dans ce domaine et tant d’autres.

« Les véritables percées sont souvent le fruit d’une réflexion novatrice inspirée par de nouvelles équipes de recherche », a affirmé le président du MIT, L. Rafael Reif, dans le communiqué de presse d’IBM. « Les talents combinés du MIT et d’IBM apporteront un formidable pouvoir à un domaine qui possède un potentiel incroyable pour faire progresser les connaissances et aider à résoudre des défis importants. »

traduction Thomas Jousse

CNBC, IBM News Room

