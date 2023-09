L’intelligence artificielle remplace des emplois chez Onclusive

L’entreprise Onclusive, basée à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, a annoncé récemment son intention de mettre en place un plan social sans précédent en France. Spécialisée dans la veille médiatique, cette entreprise internationale prévoit de licencier 217 employés sur un total de 380 d’ici juin 2024. Ces emplois seront remplacés par des logiciels d’intelligence artificielle, selon les informations rapportées par Libération.

Une décision justifiée par la nécessité de rester compétitif

Dans un communiqué de presse publié vendredi 15 septembre 2023, Onclusive a défendu sa décision en affirmant que ces changements étaient nécessaires pour assurer la pérennité du groupe. Selon l’entreprise, les logiciels d’intelligence artificielle offriront un service plus rapide et plus fiable que les employés humains. Matthew Piercy, directeur financier chez Onclusive, a déclaré : « La décision n’a pas été prise à la légère ».

Les conséquences pour les employés

Cette annonce a provoqué une grande consternation parmi les employés d’Onclusive. « Je ne vois pas des chiffres, je vois des gens. Des gens qui travaillent depuis très longtemps dans cette société », a déclaré une élue du personnel. Certains employés ont déjà été licenciés et les négociations entre les syndicats et la direction sont en cours.

Les inquiétudes des employés portent notamment sur la disparition de l’analyse et de la mise en relief des informations. « Les métiers intellectuels seront menacés à l’avenir », a déploré un employé lors d’une interview sur France Culture. La plupart des salariés d’Onclusive sont chargés de recouper des données pour réaliser des revues de presse pour leurs clients. Ce travail sera à terme effectué par les logiciels d’intelligence artificielle.

Intelligence artificielle: une entreprise d’Île-de-France remplace 217 employés par de l’IA pic.twitter.com/Ce8aJn0jxB — BFMTV (@BFMTV) September 17, 2023

Un soutien promis aux employés

Dans son communiqué, Onclusive s’est engagée à soutenir pleinement ses employés dans le cadre d’un processus de transition réfléchi. L’entreprise a déclaré qu’une entreprise spécialisée dans le reclassement sera consultée pour proposer des solutions sur mesure à chaque personne concernée.

Une entreprise rachetée par Symphony Technology Group

Onclusive a été rachetée par le fonds d’investissement Symphony Technology Group (STG) en 2022. Parmi les clients de l’entreprise figurent des entreprises du CAC 40 et des ministères français. Cette décision de remplacement des employés par des logiciels d’intelligence artificielle s’inscrit dans une volonté de rester compétitif sur le marché de la veille médiatique.

Conclusion

La décision d’Onclusive de remplacer 217 emplois par des logiciels d’intelligence artificielle a suscité de vives réactions parmi les employés. Si l’entreprise défend cette décision en mettant en avant les bénéfices des nouvelles technologies, les employés craignent pour l’avenir des métiers intellectuels. Onclusive s’est engagée à accompagner les employés dans cette transition, mais l’impact de cette décision reste néanmoins important pour l’ensemble du personnel. Cette situation souligne une fois de plus les enjeux liés à l’automatisation et à l’intelligence artificielle dans le monde du travail.

Nous n’avons aucune idée du nombre d’emplois qui seront réellement supprimés par l’automatisation, les robots et l’intelligence artificielle, mais c’est en train de se produire.