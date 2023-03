Wokisme, cancel culture, racialisme, postmodernisme, politiques identitaires

Les nouveaux virus de la pensée. Wokisme, cancel culture, racialisme… et autres idéologies qui tuent le bon sens

Wokisme, racialisme, cancel culture, postmodernisme, politiques identitaires… ces idéologies cherchent à imposer un nouvel ordre moral en s’attaquant sans relâche à la science, la raison et la liberté d’expression. Les enseignants s’autocensurent par peur de heurter les sensibilités ou d’être sanctionnés. Les organisations ne recrutent plus selon les compétences, mais en se pliant au dogme de la diversité. Toute notre société est gangrénée par le clientélisme victimaire, la censure et le politiquement correct. Nous assistons à la destruction méthodique des valeurs qui ont soutenu la révolution copernicienne, l’esprit des Lumières et les principes universels.

Gad Saad, psychologue évolutionniste de renommée mondiale, montre comment ces « virus de la pensée » mettent en péril nos libertés fondamentales et nous entraînent vers un sectarisme mortifère, un abîme irrationnel caractérisé par le rejet du réel et de la vérité scientifique. Avec un humour sarcastique, il pointe les incohérences et les contradictions des apôtres de la « pensée woke » qui tentent de réduire les individus à leur ethnie, leur genre ou leur appartenance religieuse. Il s’appuie sur la biologie évolutive et la psychologie comportementale pour décrire les ressorts et les manipulations psychologiques qui instaurent la stratégie de l’émotion et conduisent à l’infantilisation des esprits et à la perte de la raison et du bon sens.

Gad Saad est titulaire de la chaire de recherche en sciences du comportement et consommation darwinienne de l’université Concordia, à Montréal, et enseigne à la prestigieuse École de gestion John-Molson. Auteur de plusieurs best-sellers sur le comportement humain et d’articles publiés dans des revues scientifiques de renom, il anime depuis 2013 la chaîne YouTube, The Saad Truth, suivie par des millions d’internautes.