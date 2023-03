Adoption de l’intelligence artificielle par les entreprises en Australie

Les entreprises australiennes utilisent l’intelligence artificielle pour accroître leur chiffre d’affaires et améliorer leur efficacité, mais une mise en œuvre réussie est un sport d’équipe, selon un nouveau rapport du National AI Centre (NAIC).

Financé par le gouvernement australien et coordonné par l’agence scientifique nationale australienne CSIRO, NAIC a été créé pour poursuivre le développement de l’intelligence artificielle et de l’écosystème numérique du pays.

Le rapport « Australia’s AI ecosystem momentum », commandé par la NAIC et préparé par Forrester Consulting, s’est penché sur les expériences de 200 décideurs dans le domaine des technologies de l’information et des affaires, ainsi que des fournisseurs de services d’IA, afin de comprendre l’élan de l’adoption de l’intelligence artificielle dans les entreprises en Australie.

Le rapport fait état d’un appétit croissant pour les initiatives en matière d’IA et identifie les obstacles auxquels les entreprises, grandes et petites, sont confrontées dans la mise en œuvre des technologies et des solutions d’IA.

Stela Solar, directrice du National AI Centre, a déclaré que l’IA est passée d’une promesse futuriste à une priorité de plus en plus importante pour les chefs d’entreprise australiens. La capacité des bots à fournir un service client 24 heures sur 24 a apporté d’importants avantages financiers aux entreprises.

« Ce n’est pas parce que les bureaux d’une organisation finissent à 17 heures que les questions des clients finissent à 17 heures. La capacité qu’offre l’IA de permettre des expériences de service client à grande échelle et dans un environnement toujours actif est donc très profitable », a déclaré Solar.

Les personnes interrogées ont également fait état d’un gain de temps moyen de 30 % sur l’ensemble des initiatives liées à l’IA qui ont été mises en œuvre.

« Notre étude montre que les entreprises australiennes ont enregistré une croissance moyenne de leur chiffre d’affaires de 361 315 dollars pour chaque solution basée sur l’IA mise en œuvre, quel que soit le secteur de l’entreprise visé par ces efforts », a déclaré Solar.

« Plus de 80 % des entreprises interrogées prévoient une augmentation de leur chiffre d’affaires d’une année sur l’autre, la technologie étant au cœur de leur stratégie de croissance », a-t-elle ajouté.

Toutefois, le rapport a révélé que la mise en œuvre des projets d’IA est complexe, reflétant un écosystème de fournisseurs de services encore fragmenté et de niche.

La plupart des répondants ont déclaré avoir fait appel à au moins quatre fournisseurs de technologies et de services d’IA pour mener à bien un projet d’IA, tandis que 28 % des répondants ont déclaré avoir travaillé avec plus de six fournisseurs. Seuls 17 % ont déclaré avoir travaillé sur des projets avec un seul fournisseur.

Solar a déclaré que les entreprises doivent être sûres de pouvoir accéder à la bonne combinaison de compétences si elles veulent tirer parti des possibilités offertes par l’intelligence artificielle .

« À mesure que le paysage de l’intelligence artificielle continue d’évoluer, nous pourrions nous rapprocher de fournisseurs d’intelligence artificielle capables d’offrir des solutions de bout en bout », a déclaré Solar.

« Mais pour l’instant, les entreprises devraient être à l’aise avec l’idée de travailler avec plusieurs fournisseurs pour s’assurer qu’elles obtiennent des solutions complètes qui produisent des résultats pour l’entreprise.

« Avant d’envisager de travailler avec des partenaires externes pour leurs projets, les chefs d’entreprise devraient prendre le temps de comprendre où l’IA peut apporter des avantages à l’ensemble de leur entreprise.

« L’exploration des projets d’IA devrait commencer par l’identification des résultats commerciaux prioritaires, avant de déterminer s’il s’agit d’un défi unique qui nécessitera une solution sur mesure ou si la solution existe déjà sous une forme préconfigurée ou packagée », a-t-elle ajouté.

Le rapport souligne également l’importance d’adopter une approche d' »IA responsable », car l’IA peut avoir des implications éthiques considérables pour les clients, la société et le monde en général.

Il appelle les chefs d’entreprise à prendre leurs responsabilités pour construire et déployer des systèmes d’IA qui produisent des résultats responsables.

« Ce rapport arrive à point nommé, suggérant une orientation plus nuancée pour l’IA en Australie et soulignant l’importance de la collaboration et de l’accès aux bons talents pour les entreprises », a déclaré Ed Husic, ministre des sciences et de l’industrie.