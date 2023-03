Des bracelets biométriques pour améliorer la sécurité des prisons

Le bureau du shérif d’un comté de l’État de Géorgie (États-Unis) va équiper ses détenus de bracelets biométriques.

Les responsables du bureau du shérif du comté de Fulton ont acheté du matériel et des logiciels à la société Talitrix, qui permettront aux gardiens de prison de connaître les données biométriques des détenus ainsi que leur localisation, y compris la proximité de leurs codétenus.

Talitrix a été fondée en 2020, et est basée à Atlanta.

Selon le fournisseur, le système, appelé Inside the Walls, a été créé à la demande du bureau du shérif en 2021. Selon l’annonce, le bureau du shérif a fait appel à ce système afin de remédier au manque de personnel et pour protéger les détenus et les agents pénitentiaires.

« Nous avons pu suivre les détenus toutes les cinq secondes. Nous avons pu mesurer leurs données biométriques (fréquence cardiaque, tension artérielle) et, en plus de cela, nous avons pu nous assurer qu’ils bénéficient d’une sortie de cellule toutes les heures et tous les jours », a déclaré Justin Hawkins, PDG de Talitrix.