Le DoD a publié une liste de sociétés militaires appartenant à la Chine

Liste officielle du Département de la défense des États-Unis des sociétés militaires chinoises

Les États-Unis dressent une liste plus détaillée des entreprises technologiques chinoises qui travailleraient sur des produits militaires.

« Aujourd’hui, le Département de la Défense (DoD) a publié les noms des « sociétés militaires chinoises » opérant directement ou indirectement aux États-Unis, conformément à l’exigence légale de la section 1260H de la loi d’autorisation de la défense nationale pour l’année fiscale 2021″.

« Le Département est déterminé à mettre en évidence et à contrer la stratégie de fusion militaro-civile de la République populaire de Chine, qui soutient les objectifs de modernisation de l’Armée populaire de libération (PLA) en veillant à ce que son accès aux technologies avancées et à l’expertise soit acquis et développé par des entreprises, des universités et des programmes de recherche de la PRC qui semblent être des entités civiles. »

Le Département continuera à mettre à jour la liste avec des entités supplémentaires, le cas échéant.

La liste est disponible ici.

Les acteurs biométriques CloudWalk Technology, Qihoo 360, Hikvision, et Dahua figurent sur la liste des entreprises qui font partie de la stratégie chinoise dite de fusion militaro-civile, selon le gouvernement américain. Qihoo a été un investisseur dans au moins une entreprise américaine de biométrie, EyeVerify.

L’objectif est de braquer les projecteurs sur les organisations considérées comme participant à la modernisation de l’Armée populaire de libération qui opèrent directement ou non aux États-Unis. Les autorités veulent dissuader les entreprises du monde entier de s’engager avec elles.