L’immortalité numérique grâce à la technologie Deepfake

Jumeau numérique

Contrairement à ce qu’à annoncé The Telegraph, la star hollywoodienne Bruce Willis n’a pas cédé son image à la société d’intelligence artificielle Deepcake basée dans le Delaware. Un publiciste de Deepcake confirme à THR que les droits de ressemblance numérique de Bruce Willis ne peuvent pas être vendus, car ils lui appartiennent par défaut.

L’implication de la société avec la star a été mise en place par ses représentants. Le porte-parole de Deepcake explique que leur société a créé son jumeau numérique pour les campagnes publicitaires de 2021, et que toute utilisation future du jumeau numérique dépendrait de Bruce Willis.

Le jumeau numérique de Bruce Willis a fait ses débuts dans la publicité ci-dessous pour le géant russe des télécommunications Megafon, où la doublure Konstantin Solovyov a servi de référence pour le visage de la star à masquer. Les ingénieurs de Deepcake ont créé une version « ultra-réaliste » de l’acteur de Die Hard.

« J’ai aimé la précision avec laquelle mon personnage s’est révélé. C’est un mini-film dans mon genre habituel de comédie d’action. Pour moi, c’est une excellente occasion de remonter le temps », déclare Bruce Willis.

« Grâce à l’avènement des technologies modernes, même lorsque je me trouvais sur un autre continent, j’ai pu communiquer, travailler et participer au tournage. C’est une expérience très nouvelle et intéressante, et je remercie toute notre équipe. »

L’acteur de 67 ans a annoncé sa retraite en mars de cette année après avoir été diagnostiqué aphasique, ce qui affecte la parole et le langage d’une personne. Il a joué dans plus de 70 films, dont Die Hard, Armageddon et Pulp Fiction.

Avec Charlie Chaplin et Kevin Hart

Deepcake a déclaré qu’elle était en discussion pour conclure des accords similaires avec d’autres acteurs, vivants ou morts. Elle espère devenir la plus grande agence de talents de son genre, en ramenant des acteurs emblématiques sur le grand écran.

« Nous créons des jumeaux numériques de célébrités et le processus de production proprement dit ne nécessite pas la présence physique d’une célébrité sur scène, explique Maria Chmir, PDG de Deepcake. « Cela signifie que des comiques comme Charlie Chaplin et Kevin Hart peuvent désormais interagir dans une même image ».

A noter que les jumeaux numériques vivront pour toujours dans le cyberespace, même après la mort du corps physique – sauf si vous vous y opposez. Les transhumanistes appellent cela l’immortalité numérique.

Il semblerait que d’autres célébrités comme Arnold Schwarzenegger, Jim Carrey et Michelle Pfeiffer possèdent des versions virtuelles d’eux-mêmes. Comme le note le Telegraph, si la technologie deepfake représente un danger potentiel pour la société, elle offre aux acteurs d’Hollywood la possibilité de jouer dans des films même après leur mort.

Lors du festival Coachella 2012, le rappeur décédé Tupac Shakur s’est produit aux côtés de Dr. Dre. De la même manière, des acteurs vivants et morts pourraient théoriquement apparaître ensemble dans le même film.