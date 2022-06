IoB : Les smartphones seront intégrés dans votre corps d’ici 2030

Selon le PDG de Nokia, Pekka Lundmark, le smartphone ne sera pas l’interface de connectivité la plus courante d’ici 2030. Au contraire, les smartphones seront probablement implantés directement dans votre corps d’ici là.

Lors de son intervention au Forum économique mondial 2022 à Davos, en Suisse, Lundmark a déclaré :

« D’ici 2030, le smartphone tel que nous le connaissons aujourd’hui ne sera plus l’interface la plus courante, beaucoup de ces choses seront intégrées directement dans nos corps. »

Toutefois, avant de pouvoir implanter des smartphones directement dans le corps, Lundmark pense que les gens délaisseront les smartphones au profit d’objets à porter sur le visage, comme les lunettes.

Cela dit, il est peu probable que le monde soit dominé par des smartphones, des lunettes ou d’autres appareils avant que la 6G ne devienne monnaie courante – ce qui devrait arriver sur le marché commercial aux alentours de 2030. Pourtant, seulement 30 % du monde a été numérisé. Pour que les 70 % restants soient « en ligne », il faudra réaliser de nombreux travaux d’infrastructure.

« Les systèmes de connaissances intelligents seront combinés à des capacités de calcul robustes pour rendre les humains infiniment plus efficaces et redéfinir la façon dont nous vivons, travaillons et prenons soin de la planète. Même s’il y a encore beaucoup d’innovation dans la 5G avec la publication des nouvelles normes 5G-Advanced, les Nokia Bell Labs ont déjà commencé les travaux de recherche sur la 6G. » Nokia