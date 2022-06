Identité numérique : Le voyage de la transformation numérique a déjà commancé en Afrique

ID4Africa un événement annuel qui se déroule cette semaine à Marrakech, au Maroc, réunit les principaux fournisseurs de biométrie, les communautés du développement international et de l’identification numérique, ainsi que les gouvernements d’Afrique et du monde entier.

Se déroulant au Palais des Congrès du Mövenpick Hotel Mansour Eddahbi les 15 et 16 juin, sera suivie de diffusions virtuelles en direct les 28 et 30 juin. La partie en direct devrait être suivie par des représentants de plus de 600 organisations et de 51 pays africains, dont de nombreux hauts fonctionnaires.

Ils discuteront des grandes priorités du continent en matière d’identité numérique.

Une exposition technologique de grande envergure

Des démonstrations de nouvelles technologies et de nouveaux produits biométriques conçus pour être utilisés en Afrique ont eu lieu tout au long de l’événement, dans un hall d’exposition regroupant près de 100 fournisseurs et organisations

Parmi les fournisseurs de biométrie représentés figurent Aratek, Iris ID, Suprema, Thales, BioRugged, Dermalog, Idemia, Innovatrics, Integrated Biometrics, Regula et Tech5.

L’identité numérique n’est plus une simple question d’identité

Le premier jour de l’assemblée générale augmentée d’ID4Africa 2022 au Maroc a été marqué par le fait que l’identité numérique ne consiste plus seulement à identifier une personne. L’accent et l’importance de l’identité numérique se sont fermement orientés vers l’accès aux services permis par la possession de cette identité numérique.

« Le besoin de transformation numérique est devenu plus pressant. Il ne suffit plus de produire des registres nationaux de la population et de les relier aux registres d’état civil. Vous devez vous assurer que chaque aspect de votre gouvernement et de la prestation de services a un jumeau numérique », a déclaré le Dr Joseph Atick, président exécutif d’ID4Africa lors de la cérémonie d’ouverture au Palais de Congrès.

« C’est pourquoi l’identité numérique doit être replacée dans son contexte. Elle rend possible et interagit avec les plateformes d’authentification, les systèmes de paiement, les signatures numériques, le partage des données, les systèmes KYC, la gestion des consentements et les plateformes de prestation sectorielles. Effectivement, c’est ce qui donne du pouvoir à l’écosystème des services gouvernementaux de demain.

« Cela implique que notre objectif final en matière d’identité ne concerne pas l’identité numérique, mais la mise en place d’une infrastructure publique pour la gouvernance et la prestation de services qui soit sans friction, robuste et respectueuse des droits et libertés des personnes – y compris le droit d’avoir une identité légale. Tel est notre objectif actualisé. C’est définitivement plus sophistiqué que la gestion traditionnelle de l’identité, et si cela n’est pas fait correctement et rapidement, les pays prendront du retard. »

Isa Ali Ibrahim (Pantami), ministre des communications et de l’économie numérique du Nigeria, a déclaré que personne n’est autorisé à accéder aux services gouvernementaux sans un numéro d’identification national (NIN). « En matière de protection de la vie privée, le Nigeria doit être félicité. » Il a aussi déclaré que la vision de son pays était de mettre en place une base de données d’identité numérique qui servira de base à la planification stratégique nationale dans des domaines tels que l’éducation, les soins de santé, l’agriculture et même la sécurité nationale.

Omar El Alami, directeur de projet au Registre national de la population du Maroc, a expliqué comment le nouveau système d’identification numérique du Royaume basé sur le MOSIP et le cadre juridique qui le sous-tend sont conçus de telle sorte que lorsqu’une personne présente des documents à une agence gouvernementale, elle n’a pas besoin de les présenter à nouveau à un autre département.

Le Rwanda a automatisé l’enregistrement des naissances dans les services publics alors que la mère et le bébé sont encore à l’hôpital, plutôt que de devoir informer les parents des différentes étapes, a expliqué Josephine Mukesh, directrice générale de la National Identification Agency (NIDA). Toutefois, les certificats de naissance sont délivrés séparément, moyennant des frais.

Au Kenya, 96 % des adultes sont enregistrés. « Un numéro d’identification n’est pas juste nécessaire, il doit être lié à des données biométriques », a déclaré Reuben Kimotho, secrétaire-directeur du Bureau national d’enregistrement du Kenya.

« Un numéro d’identification unique n’est qu’une extrapolation de la culture de l’Afrique », a déclaré Rosemary Kisembo, directrice exécutive de la National Identification and Registration Authority (NIRA) de l’Ouganda. « C’est un nom pour la perspective des gouvernements et il est lié à un profil biométrique qui est lié à votre visage, votre iris ou votre empreinte digitale. »

Le système d’identification de l’Ouganda accueille environ 10 millions de demandes de vérification par mois, ce qui montre que le système est vivant, a déclaré Kisembo. « Oui, je vais répondre à la controverse – la critique est aussi un message sur la façon dont vous savez à quel point votre système est performant ou non », a-t-elle déclaré, en abordant les critiques constantes concernant l’accès à la santé, à la protection sociale et même aux vaccins COVID-19 en Ouganda.

« L’identité est plus que la possibilité d’être identifié », a déclaré Charlotte Chateau, responsable marketing, Identity and Biometric Solutions chez Thales. Elle a ensuite placé la barre très haut en évoquant le rôle de la biométrie : « Je voudrais souligner que la biométrie est une condition préalable à l’établissement d’une identité unique, d’une identité juridique unique. »

Tous les intervenants de la première journée ont exprimé une conviction commune : les systèmes d’identification numérique doivent être basés sur la biométrie, les mécanismes de gestion des risques sont essentiels et les systèmes doivent être absolument inclusifs.

Le registre d’identification numérique du Nigeria devrait être achevé d’ici 2025

Le ministre nigérian a parlé du parcours du Nigeria en matière d’économie numérique, abordant des aspects tels que la technologie, les cadres juridiques, le renforcement des capacités et le financement.

Selon Pantami, le programme nigérian d’identification numérique a reçu un sérieux coup de pouce avec la création, en 2007, de la National Identity Management Commission, qui est depuis lors le principal organe chargé de créer et de gérer une base de données pour les ambitions du pays en matière d’identité numérique et de transformation numérique.

La commission détient actuellement les données biométriques d’environ 83 millions de personnes, a-t-il déclaré, et ce nombre devrait augmenter considérablement au cours des deux prochaines années, car le numéro d’identification national unique du Nigeria, appelé NIN, est désormais nécessaire pour accéder à de nombreux services gouvernementaux. Selon Pantami, le Nigeria devrait disposer d’une base de données biométriques complète de ses citoyens d’ici 2025.

Partages d’expériences sur les anciens et nouveaux systèmes d’identification numérique

Les autres intervenants de la plénière venaient soit de pays qui mettent en place de nouveaux systèmes d’identification numérique, soit de pays qui ont déjà mis en place de tels systèmes, mais qui s’efforcent de les améliorer afin de faciliter les prestations de services.

Pour les projets qui sont encore nouveaux et qui impliquent la construction de systèmes basés sur des technologies open-source, les membres de la plénière ont écouté les expériences de l’Éthiopie. Le pays mène un projet pilote tout en organisant des consultations avec les parties prenantes pour son système d’identification numérique. À titre de comparaison, le Maroc a son projet eID et les Philippines ont leur projet PhilSys.

À propos du système d’identification biométrique de l’Éthiopie, Yodahe Zemichael, directeur exécutif du programme national d’identification, a déclaré que le pays prévoyait d’émettre 70 millions d’IDs pour tous les cas d’utilisation d’ici 2025. Zemichael a déclaré que le système était inclusif, qu’il comportait des garanties en matière de protection des données et qu’il serait l’outil que les Éthiopiens utiliseraient pour accéder aux services publics.

Réformes de l’état civil

Pendant ce temps, des intervenants du Rwanda et de la Côte d’Ivoire ont partagé leurs expériences de réforme de leurs systèmes d’enregistrement de l’état civil.

Au sujet de l’expérience rwandaise, la directrice générale de l’Agence nationale d’identification, Josephine Mukesha, a déclaré qu’un examen des cadres juridiques et de gouvernance a montré que des réformes étaient nécessaires à tous les niveaux. Mukesha a déclaré que les réformes comprenaient une expansion du nombre d’institutions autorisées à enregistrer les naissances et les décès.

Elle a attribué le succès de la réforme à une forte volonté politique, à un niveau élevé de pénétration des services d’information et de communication dans le pays et au financement du gouvernement et des partenaires du développement.

Le directeur général de l’Agence nationale de l’état civil et de l’identité nationale de Côte d’Ivoire, Christian Ago Kodia, a déclaré que le pays était en train de transformer son système d’état civil en un système efficace et sécurisé. Il a ajouté que le processus a bénéficié d’un soutien politique et populaire important.

Chaque intervenant a souligné l’importance de l’identification numérique pour l’avenir de son pays et a expliqué comment ses systèmes uniques fonctionnent pour se protéger contre les menaces émergentes telles que la surveillance numérique et le vol d’identité.