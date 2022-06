Une technologie de comparaison faciale biométrique à l’arrivée simplifiée dans tous les aéroports américains

Selon le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (U.S. Customs and Border Protection ou CBP), la technologie biométrique de comparaison faciale Simplified Arrival (arrivée simplifiée) a été étendue à tous les aéroports internationaux des États-Unis.

SIMPLIFIED ARRIVAL…HAS ARRIVED CBP has completed the expansion of biometric facial comparison technology at all international airports across the United States to further secure and streamline international travel. Learn more: https://t.co/KG6ijU3JWK pic.twitter.com/F1ETfqxkPT — CBP (@CBP) June 4, 2022

L’arrivée simplifiée utilise un logiciel d’analyse faciale (et non de reconnaissance faciale) pour comparer la photo du passager international prise à son arrivée aux États-Unis avec une photo fournie dans le passeport présenté à l’avance ou provenant d’un autre fichier détenu par le gouvernement. Il s’agit d’une automatisation du contrôle manuel, bien que l’agent frontalier examine toujours le passeport.

« Je suis très fière que le CBP ait franchi cette étape critique pour déployer la biométrie faciale à l’entrée de tous les aéroports américains et qu’il continue de jouer un rôle important dans les efforts de reprise des voyages », a déclaré Diane J. Sabatino, Deputy Executive Assistant Commissioner, Office of Field Operations, CBP. « L’utilisation de la biométrie faciale pour la vérification de l’identité rapproche les voyageurs d’un processus véritablement sans contact, qui est sécurisé et rationalise les voyages tout en protégeant leur vie privée et en améliorant l’expérience client. »

L’arrivée simplifiée associe l’un des algorithmes de comparaison faciale les mieux classés du secteur (selon l’évaluation du National Institute of Standards and Technology) à des agents du CBP formés et compétents pour vérifier l’authenticité des documents de voyage. Ce processus amélioré utilisant la biométrie faciale ne prend que quelques secondes et est précis à plus de 98 %.

Si le processus d’arrivée simplifiée ne permet pas d’établir une correspondance avec une photo enregistrée, le voyageur sera soumis au processus d’inspection traditionnel, conformément aux exigences existantes pour entrer aux États-Unis.