Elon Musk versus le cartel woke

De nombreuses critiques ont été formulées à l’encontre d’Elon Musk – qu’il fait partie de l’élite, que Tesla a bénéficié d’aides et d’exemptions gouvernementales, que son entreprise transhumaniste Neuralink est une opération d’extraction de données sur le cerveau. Pourtant, son projet d’achat de Twitter, son prétendu absolutisme en matière de liberté d’expression et son renoncement récent au Parti démocrate, qu’il qualifie de « parti de la haine », ont placé Elon Musk dans la ligne de mire du cartel woke.

Des tempêtes au vitriol sur Twitter, un exposé biographique du New York Times-Financial Times, une série d’articles à charge et de segments alarmistes dans les médias traditionnels, ainsi que des allégations de harcèlement sexuel ont poursuivi le magnat de l’automobile depuis son offre sur Twitter. En réponse, Musk a annoncé sur Twitter qu’il rassemblait une équipe juridique pour poursuivre les diffamateurs et défendre Tesla (et probablement lui-même) contre les poursuites judiciaires.

Mais la meilleure indication que le cartel woke est vraiment devenu fou furieux est son retrait de Tesla de l’indice ESG (environnemental, social et de gouvernance) du S&P 500. Cette dernière rebuffade prouve que « l’ESG est une arnaque« .

J’ai soutenu que l’ESG est un moyen de séparer le bon grain éveillé (woke) de l’ivraie non éveillée (unwoke) pour assembler un cartel monopolistique woke, mais cette exclusion est particulièrement hypocrite et ridicule. Tesla a produit plus de véhicules électriques que n’importe quel autre constructeur, et pourtant Exxon Mobil et JP Morgan Chase figurent parmi les meilleures performances ESG du S&P 500 après un récent rééquilibrage. JP Morgan est le plus grand investisseur mondial en matière de productions pétrolières et ExxonMobil se classe premier parmi eux.

Les raisons invoquées pour écarter Tesla de l’indice prouvent également que l’indexation ESG est politique dans ses fondements, écrit Margaret Dorn sur Indexology Blog :

« Parmi les facteurs qui ont contribué à son score S&P DJI ESG de 2021, on peut citer une baisse des scores au niveau des critères liés à la (absence de) stratégie à faible émission de carbone et aux codes de conduite des affaires de Tesla. En outre, une analyse des médias et des parties prenantes, un processus qui vise à identifier l’exposition actuelle et future potentielle d’une entreprise aux risques découlant de son implication dans un incident controversé, a identifié deux événements distincts centrés sur des allégations de discrimination raciale et de mauvaises conditions de travail dans l’usine Tesla de Fremont, ainsi que sa gestion de l’enquête de la NHTSA après que de multiples décès et blessures ont été liés à ses véhicules à pilotage automatique. Ces deux événements ont eu un impact négatif sur le score S&P DJI ESG de l’entreprise au niveau des critères, puis sur son score global. Même si Tesla joue son rôle en retirant de la circulation les voitures à essence, elle a pris du retard par rapport à ses pairs lorsqu’elle est examinée sous l’angle plus large des critères ESG ».

Ce que nous voyons à travers cette » vision élargie de l’ESG » n’est qu’un spectacle politique. La notation ESG, note Bloomberg, est une mesure de l’imagerie des relations publiques, et non de la performance environnementale. Tesla a été entachée d’une mauvaise presse concernant une supposée discrimination raciale, et la provenance sud-africaine de Musk est utilisée pour appuyer ces allégations. En 2018, Business Insider a affirmé que Musk était le bénéficiaire d’une mine d’émeraudes de l’apartheid appartenant à son père, Errol, et où travaillaient des Sud-Africains noirs. Des foules sur Twitter et d’autres médias ont continué à répéter cette allégation, malgré la réfutation de Musk.

Tesla et Musk ont donc été soumis au S de l’ESG – le quotient « social » ou « justice sociale ». « Diversité, équité et inclusion » signifie exclusion du politiquement incorrect. Cela s’applique aux entreprises autant qu’aux individus. Musk a été considéré comme un personnage déplorable, et son entreprise ne satisfait donc pas aux critères de « justice sociale ».

En tant que tel, Musk a exposé les contradictions au sein de l’appareil de mesure du cartel woke. Tout ce qui peut être utilisé contre une entreprise, ou contre ses propriétaires, sera utilisé, à condition que la cible s’oppose aux arbitres du cartel. C’est parce que l’ESG est une mesure impressionniste et qualitative qui soumet les entreprises aux caprices d’une dictature woke.

Je ne prétends pas que Musk est un héros du marché libre ou un libertaire minuscule, mais il ne fait aucun doute qu’il est devenu l’ennemi corporatif numéro un pour le cartel woke soutenu par l’État. La bataille qui se dessine entre Musk et le régime s’avérera importante, ne serait-ce que parce qu’elle oppose le pouvoir de ce dernier à un fabricant très en vue et à l’homme considéré comme « l’homme le plus riche du monde ». Ce que nous apprendrons, c’est la puissance du cartel woke et jusqu’où il est prêt à aller pour enfreindre les droits de propriété et éradiquer les derniers critères légitimes du marché (fondés sur la consommation), quels que soient le degré d’hypocrisie de ses actions et l’évidence de sa vendetta.

Dans l’économie politique d’aujourd’hui, satisfaire les actionnaires et les clients est devenu moins important que de s’attirer les bonnes grâces du cartel et du gouvernement qui le soutient. La fidélité des entreprises à l’égard des wokistes, des diktats de l’État et des récits de l’État peut s’expliquer en termes d’économie entièrement politisée. Les entreprises cherchent à s’attirer les faveurs de la clique au pouvoir, et sont ainsi devenues des organes du parti démocrate et du gouvernement fédéral que celui-ci dirige désormais unilatéralement.

Le wokisme corporatiste est ce qui se produit lorsque la social-démocratie ou le socialisme démocratique prend des proportions telles qu’il est pratiquement impossible de réaliser des bénéfices sans l’approbation du pouvoir politique. Malheureusement, Elon Musk en apprendra beaucoup plus sur le capitalisme politique éveillé dans un avenir pas si lointain.

Michael Rectenwald

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).

