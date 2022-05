Technologies militaires émergentes – Perspectives éthiques et juridiques

La rapidité de l’évolution technologique est démontrée notamment par les nouvelles technologies militaires qui sont utilisées ou en cours de développement. Par exemple, l’utilisation de systèmes d’armes télécommandés et semi-autonomes est depuis longtemps la norme dans les forces armées, et les progrès de l’intelligence artificielle signifient que l’on peut s’attendre à ce que davantage de « décisions » soient transférées aux machines utilisées par les militaires. Mais tout ce qui est technologiquement possible n’est pas justifiable d’un point de vue éthique.

Ce volume, qui rassemble les contributions apportées à une conférence annuelle du European Chapter of the International Society for Military Ethics, tente d’aborder les problèmes éthiques et juridiques posés par les technologies militaires émergentes. Dans un certain nombre d’essais passionnants, des chercheurs de renommée internationale présentent leurs points de vue.

Les questions éthiques concernant « Le soldat amélioré » est également abordé au Chapitre 11 par Gérard de Boisboissel, ingénieur de recherche au centre de recherche des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan.

Emerging Military Technologies – Ethical and Legal Perspectives | Brill. Series: International Studies on Military Ethics, Volume: 8