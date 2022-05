Transhumanisme : Le surhomme du futur

Nos vies transhumaines dans un siècle décisif

Nous nous dirigeons vers un avenir surhumain – ou, si nous commettons une erreur, vers l’extinction. La seule façon de sortir de nos crises existentielles, qu’il s’agisse du réchauffement climatique, des risques posés par les armes nucléaires, des agents pathogènes nouveaux ou issus de la bio-ingénierie ou de l’IA non conventionnelle, consiste à prendre de la hauteur. Nous aurons besoin de plus de technologie pour préserver notre avenir – et nous allons inventer et peut-être même fusionner avec certaines de ces technologies.

Qu’est-ce que cela signifie pour nos scénarios de vie du 20ème siècle ? Les robots vont-ils s’emparer de nos emplois ? Comment les relations humaines changeront-elles lorsque l’IA nous connaîtra parfaitement ? Aurons-nous encore des bébés humains à la fin du siècle ?

Elise Bohan explore sans détour les possibilités que la plupart d’entre nous ont peur d’imaginer : l’impact de l’automatisation sur nos emplois, nos moyens de subsistance et nos relations amoureuses, l’étirement du « cercle de la vie », la montée en puissance des amis et des amoureux de l’IA, la libération des femmes de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement, et l’imminence d’un baby-bust mondial – et la prolifération des esprits numériques qui l’accompagne.

Attachez vos ceintures pour une vision exaltante et franchement honnête de la promesse et du péril de la vie au XXIe siècle.

Elise Bohan est chercheuse principale au Future of Humanity Institute (FHI) de l’université d’Oxford. Elle est titulaire d’un doctorat en macro-histoire de l’évolution et a écrit, en tant que doctorante, le premier livre au monde sur l’histoire du transhumanisme. Au FHI, elle fait partie d’une cohorte de chercheurs qui se consacrent à la compréhension et à la résolution des problèmes les plus urgents de l’humanité.

« L’avenir de l’humanité suscite beaucoup d’inquiétude, ce qui est compréhensible à l’heure du changement climatique et de l’effondrement environnemental à grande échelle. Mais il y a un autre aspect à ce qui se prépare, et tout ne sera pas mauvais. Elise Bohan est votre guide de voyage vers l’avenir des corps et des esprits humains. Profitez du voyage – votre guide est aussi pointu, avisé, vivant et divertissant que vous le souhaitez ». Russell Blackford, auteur de At the Dawn of a Great Transition : La question de l’amélioration radicale

« Une introduction brillante, engageante et audacieuse sur le transhumanisme – l’idée que dans les siècles à venir, nous, les humains, prendrons en charge notre propre évolution et nous transformerons en de nouveaux êtres artificiellement améliorés. » – David Christian, professeur émérite d’histoire à l’université Macquarie, auteur de Origin Story.