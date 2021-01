L’US Navy aurait expérimenté une arme de modification de l’espace-temps

Selon des documents obtenus par The War Zone, la Navy (la division Naval Air Warfare Center Aircraft Division – NAWCAD) aurait réalisé des expériences sur des technologies ambitieuses, dont une « arme de modification de l’espace-temps » qui, selon les chercheurs, pourrait révolutionner les systèmes d’alimentation et de propulsion.

Ces technologies mystérieuses sont censées tirer parti de « l’effet Pais », breveté par l’ingénieur aérospatial américain Salvatore Cezar Pais et qui pourrait finir par repousser les limites de la science conventionnelle – si, toutefois, il est prouvé que ces technologies fonctionnent réellement.

Il va sans dire que ces dispositifs n’ont pas encore fait l’objet d’une démonstration significative – mais, en même temps, le fait que l’armée américaine finance leur développement leur confère un vernis de crédibilité. Selon les documents nouvellement obtenus, la Navy a pris les idées de Pais suffisamment au sérieux pour verser des centaines de milliers de dollars dans leur développement.

L’arme de modification de l’espace-temps, basée sur un brevet de Pais pour un « plasma compression fusion device (PCFD) », est censée libérer « des niveaux d’énergie extrêmement élevés » et « faire en sorte que la bombe à hydrogène ressemble davantage à un pétard, en comparaison », selon les documents.

« Tout cela est fascinant car aucun physicien avec lequel nous avons discuté des brevets de Pais ne voit comment ces expériences sont réalisables, et pourtant la Navy semble avoir pensé le contraire et dépensé des fonds considérables pour explorer les idées sous forme d’expériences physiques » … « Nous ne pouvons toujours pas dire de façon probante ce qui se passe ici », déclare The War Zone. A suivre…

The War Zone | The Drive