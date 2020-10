Un système lit les ondes de votre cerveau

Un nouveau système d’interface neuronale directe représente une avancée importante dans l’interprétation de l’activité neurale des personnes.

Après avoir lu les ondes cérébrales de personnes à qui l’on avait demandé de se concentrer sur l’image d’une personne, un algorithme d’intelligence artificielle a généré des images basées sur les visages qu’elles regardaient, selon Psychology Today. Bien que cela ne signifie pas que les ordinateurs vont bientôt lire vos pensées, il s’agit d’une évolution importante de la technologie neuro-adaptative.

La recherche proprement dite, publiée dans la revue Nature Scientific Reports, a comporté un certain nombre d’étapes pour entraîner puis tester l’algorithme.

Tout d’abord, on a montré aux participants une série de visages et on leur a demandé de se concentrer sur ceux qui correspondent à un certain descriptif tout en portant un appareil qui analyse leurs ondes cérébrales, selon le document. Ces données cérébrales ont ensuite été utilisées pour entraîner l’algorithme sur les signaux correspondant à différentes caractéristiques, de sorte qu’au cours des tests, il puisse ensuite générer un nouveau visage qui corresponde à n’importe quel critère auquel un participant pensait sans le communiquer explicitement.

Les caractéristiques individuelles étaient assez générales, comme « jeune », « sourire » et « masculin », de sorte que le système n’interprétait pas une image faciale complète des participants, mais relevait plutôt une caractéristique spécifique, puis générait un nouveau visage qui correspondait au profil.

C’est une évolution fascinante des interfaces cerveau-ordinateur, car elle signifie que les machines peuvent désormais générer de toutes nouvelles informations – sous la forme d’un visage humain réaliste – à partir d’une simple pensée humaine.