Fabriquer un masque – Communiqué de l’Académie #PortezUnMasque

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, l’Académie de Médecine encourage désormais le port du masque pour tout le monde.

Le professeur Daniel Garin, de ARTELIA-MT2i, nous explique comment réaliser un masque de protection respiratoire dans le cadre de la pandémie Covid 19. Le Pr Garin est médecin du travail chez ARTELIA-MT2i, Professeur agrégé du Val de Grâce, Ancien Médecin du Service de Santé des Armées et expert en risque biologique et infectieux.

Ci-dessous, un extrait des recommandations de l’Académie nationale de médecine :

– en situation de pénurie de masques et alors que la priorité d’attribution des masques FFP2 et des masques chirurgicaux acquis par l’État doit aller aux structures de santé (établissements de santé, établissements médico-sociaux, professionnels de santé du secteur libéral) et aux professionnels les plus exposés, l’Académie nationale de Médecine recommande que le port d’un masque « grand public », aussi dit « alternatif », soit rendu obligatoire pour les sorties nécessaires en période de confinement ;

– en phase de décroissance de la courbe épidémique, la volonté des pouvoirs publics d’atténuer autant que possible l’impact économique et social de la pandémie conduira à une décision de levée du confinement à domicile de la population. Afin que la levée du confinement puisse être la plus précoce et la moins risquée possible, l’Académie nationale de Médecine souligne l’importance que cette levée du confinement s’accompagne d’un maintien des mesures barrières actuellement préconisées jusqu’au contrôle de la circulation du virus attesté par l’absence de nouveau cas déclaré pendant une période de 14 jours. Dans le cadre de cette levée du confinement, le port obligatoire d’un masque « grand public » ou « alternatif » par la population devrait être maintenu ;

– en France, l’habitude n’a pas été prise de constituer un petit stock de masques anti-projection dans chaque foyer. La pénurie de masques risquant de durer encore quelques semaines, force est de recourir, actuellement et en vue de la sortie du confinement, à l’utilisation d’un masque « grand public » ou « alternatif ». L’Académie nationale de Médecine recommande que les indications pratiques pour la fabrication d’un tel masque soient largement portées à la connaissance de la population.

Tutoriel sur la fabrication des masques recommandés par la SF2S et la SF2H.