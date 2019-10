Le gouvernement américain interroge Zuckerberg sur ses plans en matière cryptomonnaie

Mark Zuckerberg a tenté d’expliquer et de justifier les plans de Facebook pour sa cryptomonnaie Libra devant un Congrès américain hostile (The Verge). Maxine Waters, présidente de la Commission des services financiers de la Chambre des représentants, ainsi que de nombreux autres législateurs, ont exprimé des doutes quant à la légitimité et à la fiabilité de Facebook, déclarant à Zuckerberg que « nous sommes très préoccupés par votre projet de créer une monnaie numérique mondiale qui menacerait le dollar américain.

Les critiques disent que la Libra de Facebook menace le pouvoir américain. Zuck dit qu’ils ont tout faux.

Comme l’écrit Mike Orcutt, le PDG de Facebook a une nouvelle stratégie visant à recueillir le soutien des politiciens américains pour son projet de lancement d’une monnaie numérique : faire appel à leur patriotisme. Plutôt qu’un rival du dollar, les régulateurs devraient considérer la Libra comme un instrument du pouvoir géopolitique américain, a déclaré Mark Zuckerberg à plusieurs reprises lors d’une audition de six heures devant le comité du House Financial Services, mercredi.

MIT Technology Review