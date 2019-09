Google prétend avoir obtenu la suprématie quantique

Selon un article (supprimé depuis) repéré par le Financial Times la semaine dernière sur le serveur de rapports techniques de la NASA, les chercheurs de Google auraient atteint la « suprématie quantique » – autrement dit, leur ordinateur quantique aurait réussi à effectuer une tâche de calcul plus rapidement qu’un processeur classique. Le document a été rapidement supprimé et Google n’a pas encore confirmé cette réussite.

« À notre connaissance, cette expérience marque le premier calcul qui ne peut être effectué que sur un processeur quantique », peut-on lire dans le document qui circule toujours.

La course entre l’ordinateur quantique et l’ordinateur traditionnel n’était même pas proche : selon le document, le processeur supraconducteur « Sycamore » de Google, doté de 53 qubits, a rapidement résolu un problème qui aurait pris 10 000 ans à un ordinateur classique.

Après l’annonce de cet événement, le candidat démocrate à la présidence, Andrew Yang, a averti sur Twitter que les ordinateurs de Google pourraient être utilisés pour casser le cryptage des ordinateurs d’aujourd’hui. Mais les experts pensent que la résolution des problèmes de chiffrement avec des ordinateurs quantiques est encore loin d’être une réalité, rapporte Wired.

Le problème résolu par l’ordinateur quantique de Google ne sera pas particulièrement utile dans le monde réel, comme le note Physics World, car il s’agissait de vérifier le caractère aléatoire des nombres binaires – ce qui n’a pas une tonne de cas d’utilisation.

Mais c’est toujours une preuve de concept impressionnante pour la puissance de l’informatique quantique.

Physics World, MIT Technology Review, Financial Times, Wired