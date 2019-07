La thérapie génique rétablit la vision chez des souris aveugles

Grâce à une nouvelle thérapie génique ciblant des cellules spécifiques de l’œil, les souris aveugles ont retrouvé la capacité de voir.

Une équipe de neuroscientifiques a mis au point un traitement réactivant le gène Cngb1 qui, lorsqu’il est désactivé, provoque la détérioration des cellules en bâtonnets détecteurs de lumière présents dans la rétine, selon une étude publiée dans la revue Jneurosci.

Les bâtonnets récupérés ont non seulement retrouvé la capacité de réaction à la lumière, mais ont également formé des connexions d’aspect normale avec les nerfs qui relient l’œil au cerveau, selon Interesting Engineering. Une découverte qui démontre que la rétine est beaucoup plus malléable que ne le pensaient les scientifiques.

Par exemple, lorsque les chercheurs ont tenté de quantifier la sensibilité des cellules ganglionnaires de la rétine après les traitements, ils ont comparé les cellules de cinq souris ayant reçu le traitement génétique à celles de trois souris saines et trois autres qui étaient aveugles et non traitées.

Cela ne représente pas beaucoup de souris – mais, pour être juste, du fait que les scientifiques étudiaient le comportement des cellules individuelles, ils avaient encore des centaines de points de données à analyser, ce qui leur a donné plus de poids pour leurs découvertes.

Interesting Engineering