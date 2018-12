Théorie du super soldat

La moralité des technologies d’augmentation dans l’armée

Les technologies visant à augmenter les capacités physiques et psychologiques des soldats peuvent-elles affecter la moralité de la guerre ainsi que les fondements de nos sociétés modernes ?

Description

Les technologies visant à augmenter les capacités physiques et psychologiques des soldats ont toujours fait partie intégrante de l’histoire militaire. Toutefois, les recherches actuelles n’ont plus rien à voir avec les expériences du passé, à tel point qu’il est désormais possible de parler d’une révolution de la condition humaine qui mènera à plus ou moins brève échéance à une situation où les guerres du futur seront menées par des « super soldats ». Cette possibilité, qui est de plus en plus réelle et inévitable, mais qui demeure étonnamment négligée par les éthiciens, ouvre la porte à une série de questions fondamentales : ces technologies sont-elles moralement problématiques ? Si elles sont permises, en vertu de quels critères est-il possible de distinguer celles qui sont acceptables de celles qui ne devraient pas être tolérées ? Ces innovations vont-elles enfreindre les principes moraux de la « guerre juste » ? Quels devraient être les paramètres éthiques du développement de ces technologies ? Ce premier ouvrage en langue française sur le soldat augmenté cherche à répondre à ces questions.

Refusant d’adopter un point de vue manichéen sur cette question, Jean-François Caron explique que les nouvelles technologies d’augmentation entraînent un dilemme moral important. D’un côté, elles peuvent être interprétées comme une obligation morale de la part de l’armée à l’égard des soldats. De l’autre, elles peuvent également entraîner des violations des règles de la guerre. À la lumière de cette tension, l’auteur propose une vision nuancée des tenants et aboutissants de ces technologies militaires et suggère un cadre éthique original permettant de délimiter leur développement et leur utilisation.

Jean-François Caron est politicologue et spécialiste de philosophie politique. Il a enseigné à l’Université Laval, à l’Université du Québec à Chicoutimi, à l’Institut d’études européennes de l’Université libre de Bruxelles et a été professeur adjoint à l’Université de Moncton. Il est professeur agrégé et directeur du département de science politique et des relations internationales de l’Université Nazarbayev.

