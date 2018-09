Le Japon veut être le premier pays où les voitures volantes sont la norme

Le gouvernement japonais considère les voitures volantes comme la panacée face à certains problèmes de circulation au pays – les véhicules volants réduiront la congestion, stimuleront le tourisme et faciliteront l’accès aux zones reculées.

Ainsi, la nation veut naturellement être le leader mondial dans le développement des véhicules volants. Selon une déclaration publiée par le ministère du Commerce à Tokyo, elle dispose désormais d’une équipe de rêve composée de sociétés pour l’aider à atteindre son objectif.

Vingt et une entreprises et organisations, notamment Uber, Boeing et Airbus, se sont jointes à un groupe dirigé par le gouvernement japonais conçu pour établir la feuille de route pour l’adoption de voitures volantes au Japon.

Les délégués de chaque membre du groupe se sont rencontrés le 29 août pour trouver un plan qui permettra d’acheminer des voitures volantes au Japon au cours de la prochaine décennie.

Bien que l’idée de faire voler des voitures ne soit pas au rendez-vous, si le transport futuriste est en train de prendre son envol, il faudra probablement un gouvernement en tête, et le Japon semble prêt à intervenir sur ce front.

« Il est nécessaire que le gouvernement prenne les devants et coordonne la mise en place de normes de sécurité », a déclaré à Bloomberg Yasuo Hashimoto, chercheur à Japan Aviation Management Research, basé à Tokyo. « Ils essaient de donner le ton à l’industrie avant les autres pays. »

The Japan Times, Bloomberg, Forbes