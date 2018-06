L’homme augmenté fait rêvé… L’homme, débarrassé de ses faiblesses et lorgnant vers l’immortalité, est pour demain. A grand renfort de nanotechnologies, génétique et biotechnologies. Et si aux côtés de l’homme augmenté apparaissait le sous-homme ? Une partition peu souhaitable pour l’Humanité… Jacques Testart fait part de ses réflexions sur TV5MONDE.

