85% des dirigeants interrogés à travers le monde déclarent ne pas connaître précisément la façon dont leur entreprise est organisée pour faire face à la menace cyber. Un constat pour le moins surprenant à l’heure où de nombreuses attaques sont recensées et qui sert de point de départ à Philippe Trouchaud, expert en cybersécurité pour son second ouvrage « La cybersécurité face au défi de la confiance ». Ce dernier apporte un nouvel éclairage sur l’enjeu crucial qu’est aujourd’hui la cybersécurité. Si Philippe Trouchaud pointe l’immaturité des entreprises face au cyber-risque, il apporte, au gré d’exemples connus de tous et nourris par l’actualité, des réponses concrètes aux entreprises afin de relever ce défi. Surtout, l’auteur plaide en faveur d’une cybersécurité collective, raisonnée, résolument centrée sur l’humain.

Qui aurait imaginé qu’en quelques heures les géants de l’Internet puissent perdre l’équivalent de 220 milliards de dollars de leur capitalisation boursière ? Des interrogations sur la sécurité de l’un d’entre eux et sur l’utilisation des données personnelles de ses clients en étaient la cause.

Cet épisode survenu en mars 2018 rappelle combien l’entreprise doit savoir gérer sa cybersécurité pour préserver son capital de marque. Or on assiste aujourd’hui à l’explosion d’une délinquance cyberorganisée, inventive et sans frontières. Résultat : les incidents se multiplient et engendrent une perte massive de confiance des consommateurs.

La confiance, voilà donc la clé pour avancer sereinement dans le cybermonde. Celle-ci dépend, notamment, de la capacité des États et des entreprises à renforcer leur collaboration et à rendre attractive cette filière pour les meilleurs talents. Comment gérer les crises ? Comment valoriser les professionnels ? Comment édicter des règles communes ? Comment choisir ses partenaires ?

Autant de questions auxquelles ce livre répond concrètement.

Philippe Trouchaud est associé au sein du cabinet PwC où il est responsable des activités de cybersécurité pour la France et membre du comité de direction mondial dédié à cette activité. À ce titre, il conseille les directions de groupes internationaux et des entreprises du CAC40. Son précédent ouvrage La Cybersécurité au-delà de la technologie a reçu le prix du Forum international de la cybersécurité 2017.

Pascal Andrei, directeur de la sécurité du groupe Airbus, signe la préface de l’ouvrage.

Les droits de ce livre sont reversés à H’Up entrepreneurs qui accompagne les entrepreneurs en situation de handicap.