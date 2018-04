Les cinq compétences dont vous avez besoin pour les emplois du futur

Le groupe de réflexion basé à Palo Alto, Institute for the Future s’est associé à la société de logiciels Cornerstone OnDemand pour produire un rapport qui identifie 15 compétences dont les travailleurs auront besoin pour réussir sur le lieu de travail de demain. Ils tombent dans cinq seaux principaux :

– Faites-vous connaître grâce à la gestion de la réputation : créez votre créneau et votre marque sur une variété de plateformes pour vous démarquer de la foule.

– Maîtriser la collaboration entre humains et machines : Savoir construire des équipes qui utilisent des robots et des IA, ainsi que des humains.

– Construisez votre tribu : Les réseaux personnels et les liens sociaux vous amèneront au prochain niveau dans un monde axé sur la technologie.

– Donner du sens aux systèmes complexes : La capacité d’être créatif et de relier les points entre les différentes industries et organisations sera récompensée.

– Renforcer la résilience dans les environnements extrêmes : Apprenez à prospérer dans une société plus exposée aux risques et à construire de nouveaux filets de sécurité.

IFTF, Cornerstone OnDemand